Обстрелы Киева и Москвы близятся к новому этапу: назван потрясающий сценарий

Лето 2026 может стать переломным этапом войны в Украине. Именно в этот период, по оценкам искусственного интеллекта, определится, вступит ли в конфликт новых затяжных масштабов, пойдет ли курс на постепенное уменьшение интенсивности боевых действий.

Фото: портал "Комментарии"

"Лето 2026 года однозначно станет критическим периодом", — отметил ИИ Gemini, отвечая на вопрос о возможном развитии событий в ближайшие месяцы.

По его мнению, от результатов боевых действий, изменения в объемах западной помощи и непубличных дипломатических консультаций будет зависеть дальнейший ход войны.

По данным ИИ, именно летом 2026 года возможно максимальное обострение воздушных ударов обеими сторонами.

"Чем ближе стороны к потенциальному завершению конфликта или мирных переговоров, тем жестче становится борьба за "переговорные позиции". Воздушные атаки и удары по тылам остаются ключевым инструментом этого давления", — отмечает ИИ.

Что касается политической перспективы, то базовый сценарий предполагает, что Владимир Путин будет оставаться у власти до конца своего срока (до 2030 года). Уход Путина откроет "окно возможностей" для дипломатии и, скорее всего, ускорит завершение активной фазы войны.

"Процесс деоккупации и построения новой системы безопасности займет годы, поскольку новым российским властям придется постепенно демонтировать военную машину, созданную Путиным", — добавляет ИИ/

Эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, отмечает, что на ход событий влияет много факторов, включая ресурсы обеих сторон. Он отмечает постепенное уменьшение темпов российского наступления, хотя угроза атак остается.

"У нас есть сильная система фортификаций и дроновый ресурс для отражения ударов. Динамика боев продолжится, но серьезные территориальные потери для Украины вряд ли будут", — говорит Селезнев/

Эксперт также отмечает возможность новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов в Госдуму. Он добавляет, что действия Путина могут зависеть от влияния Китая и других международных факторов. Вывод Селезнева состоит в том, что лето 2026 года покажет направление дальнейшего развития конфликта, но скорого завершения войны ожидать не стоит, хотя "черный лебедь" всегда возможен.

Портал "Комментарии" уже писал, что, по оценке Foreign Affairs, вероятнее всего, война в Украине не завершится быстрым миром или капитуляцией одной из сторон, а превратится в перемирие по образцу Корейской войны. Это предполагает фактическую заморозку нынешней линии фронта и длительный режим прекращения огня.