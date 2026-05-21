Путин дал четкий сигнал: озвучен шокирующий момент с атаками РФ на Закарпатье

Массированные атаки России в последние недели показали: угроза с воздуха теперь касается не только прифронтовых или центральных областей, но и регионов, которые долгое время считались относительно безопасными. Одним из самых резонансных случаев стал полет вражеских беспилотников в Закарпатье — область, которая с начала полномасштабного вторжения почти не испытывала ударов. Ситуацию прокомментировал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

По его словам, определенное удивление вызывает то, что полеты дронов над Закарпатьем начали фиксировать именно после смены политического руководства в Венгрии. Игнат предположил, что таким образом Россия могла пытаться продемонстрировать свои возможности и психологически повлиять на регион, который до этого почти не сталкивался с воздушными атаками.

Представитель Воздушных сил пояснил, что российская армия постоянно меняет тактику применения беспилотников. В отдельных случаях украинская ПВО успешно уничтожает большинство целей еще на подлете, однако иногда части дронов удается прорываться даже в западные области, в частности, во Львов или Закарпатье.

Игнат привел пример из собственного опыта дежурства, когда наблюдал за передвижением вражеского дрона и ожидал его уничтожения силами авиации или ПВО. Однако погодные условия и маневры беспилотника значительно усложнили перехват.

"Здесь нужно разбираться, я не могу сейчас говорить, что это был именно за дрон, но такое бывает и не раз, когда дрону удается избегать сбития. Вот тот же полет на вертолете доказал то, что можно обстреливать долго один дрон, гоняться с ним, а он ныряет прямо в тучу, и его бросает прямо в тучу.

