Путін цинічно пробив дно після масованого нальоту українських дронів: подробиці скандалу шокують

Російський диктатор Володимир Путін опинився під новим тиском після масштабної атаки безпілотників на Москву та інші російські регіони. Паралельно Україна продовжує завдавати ударів по військовій та критичній інфраструктурі Росії, а також реалізує заходи, спрямовані на ускладнення логістичного забезпечення окупованого Криму. Про це повідомляє The New York Times.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією мера Москви Сергія Собяніна, у ніч проти вівторка російська столиця пережила кілька хвиль атак безпілотників. Він заявив, що сили протиповітряної оборони нібито перехопили понад 60 дронів, які наближалися до міста.

За словами Собяніна, на місцях падіння уламків працювали рятувальники та інші екстрені служби. Інформації про постраждалих у самій Москві він не оприлюднив.

Водночас губернатор Московської області повідомив, що в одному з населених пунктів приблизно за 100 кілометрів від російської столиці нібито загинула шестимісячна дитина. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що протягом цієї атаки сили ППО нібито збили 419 безпілотників над територією РФ та окупованого Криму.

Видання The New York Times зазначає, що одночасно зі збільшенням кількості далекобійних атак Росія стикається з проблемами і на полі бою. Попри спроби Кремля встановити контроль над усією територією Донецької області, просування російських військ залишається повільним і супроводжується значними труднощами.

На думку авторів матеріалу, систематичні удари безпілотниками дедалі сильніше впливають на ситуацію всередині Росії. Такі атаки ускладнюють роботу військової та транспортної інфраструктури й підривають зусилля Кремля із приховування від населення реальних наслідків війни проти України.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжує активну підготовку до нового опалювального сезону, приділяючи особливу увагу зміцненню енергетичної безпеки. Водночас у низці громад підготовчі роботи просуваються недостатньо швидко, через що можуть бути ухвалені кадрові рішення. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив після наради з головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким та прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.