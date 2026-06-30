Путин цинично пробил дно после массированного налета украинских дронов: подробности скандала шокируют

Российский диктатор Владимир Путин оказался под новым давлением после масштабной атаки беспилотников на Москву и другие российские регионы. Параллельно Украина продолжает наносить удары по военной и критической инфраструктуре России, а также реализует меры, направленные на усложнение логистического обеспечения оккупированного Крыма. Об этом сообщает The New York Times.

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По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на вторник российская столица пережила несколько волн атак беспилотников. Он заявил, что силы противовоздушной обороны якобы перехватили более 60 дронов, приближавшихся к городу.

По словам Собянина, на местах падения обломков работали спасатели и другие экстренные службы. Информации о пострадавших в Москве он не обнародовал.

В то же время губернатор Московской области сообщил, что в одном из населенных пунктов примерно в 100 километрах от российской столицы якобы погиб шестимесячный ребенок. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

В Министерстве обороны России заявили, что в течение этой атаки силы ПВО якобы сбили 419 беспилотников над территорией РФ и оккупированного Крыма.

Издание The New York Times отмечает, что одновременно с увеличением количества дальнобойных атак Россия сталкивается с проблемами и в поле боя. Несмотря на попытки Кремля установить контроль над всей территорией Донецкой области, продвижение российских войск остается медленным и сопровождается значительными трудностями.

По мнению авторов материала, систематические удары беспилотниками все сильнее влияют на ситуацию внутри России. Такие атаки усложняют работу военной и транспортной инфраструктуры и подрывают усилия Кремля по сокрытию от населения реальным последствиям войны против Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина продолжает активную подготовку к новому отопительному сезону, уделяя особое внимание укреплению энергетической безопасности. В то же время, в ряде общин подготовительные работы продвигаются недостаточно быстро, из-за чего могут быть приняты кадровые решения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после совещания с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким и премьер-министром Юлией Свириденко.