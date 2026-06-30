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Кличко опинився за крок до звільнення: меру Києва озвучено серйозну претензію

Частина громад недостатньо активно готується до опалювального сезону, що може стати підставою для кадрових рішень

30 червня 2026, 20:00
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Клименко Елена

Україна продовжує активну підготовку до нового опалювального сезону, приділяючи особливу увагу зміцненню енергетичної безпеки. Водночас у низці громад підготовчі роботи просуваються недостатньо швидко, через що можуть бути ухвалені кадрові рішення. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив після наради з головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким та прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Кличко опинився за крок до звільнення: меру Києва озвучено серйозну претензію

Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, головними завданнями залишаються накопичення необхідних запасів газу, захист об'єктів енергетичної інфраструктури, забезпечення безперебійної логістики та постачання обладнання, необхідного для стабільного проходження зими.

Президент зазначив, що уряд разом із "Нафтогазом" активно працює над розширенням міжнародної співпраці в енергетичній сфері. Такі домовленості мають не лише допомогти успішно пройти майбутній опалювальний сезон, а й посилити енергетичну стійкість України у довгостроковій перспективі.

Під час наради Сергій Корецький доповів про перебіг переговорів із закордонними енергетичними компаніями. Очікується, що вже у липні буде підписано низку міжнародних угод. Крім того, учасники зустрічі визначили ключові політичні напрями для подальшої взаємодії з міжнародними партнерами.

Окремо прем'єр-міністерка Юлія Свириденко поінформувала президента про ситуацію із запасами пального та виконанням регіональних планів підготовки до зимового періоду.

Володимир Зеленський наголосив, що не всі громади виконують поставлені завдання вчасно. Через відставання окремих регіонів влада готова ухвалювати відповідні кадрові рішення. 

"Частина громад, на жаль, відстає у підготовчій роботі. Будемо робити висновки, зокрема й кадрові", — заявив президент. 

Портал "Коментарі" вже писав, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що інформація про нібито конфлікт між ним і міністром оборони Михайлом Федоровим не відповідає дійсності. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.



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