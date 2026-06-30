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Кличко оказался в шаге от увольнения: мэру Киева озвучена серьезная претензия

Часть общин недостаточно активно готовится к отопительному сезону, что может стать основанием для кадровых решений.

30 июня 2026, 20:00
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Клименко Елена

Украина продолжает активную подготовку к новому отопительному сезону, уделяя особое внимание укреплению энергетической безопасности. В то же время, в ряде общин подготовительные работы продвигаются недостаточно быстро, из-за чего могут быть приняты кадровые решения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после совещания с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким и премьер-министром Юлией Свириденко.

Кличко оказался в шаге от увольнения: мэру Киева озвучена серьезная претензия

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, главными задачами остаются накопление необходимых запасов газа, защита объектов энергетической инфраструктуры, обеспечение бесперебойной логистики и снабжение оборудования, необходимого для стабильного прохождения зимы.

Президент отметил, что правительство вместе с "Нефтегазом" активно работает над расширением международного сотрудничества в энергетической сфере. Такие договоренности должны помочь не только успешно пройти предстоящий отопительный сезон, но и усилить энергетическую устойчивость Украины в долгосрочной перспективе.

В ходе совещания Сергей Корецкий доложил о ходе переговоров с зарубежными энергетическими компаниями. Ожидается, что уже в июле будет подписан ряд международных соглашений. Кроме того, участники встречи определили ключевые политические направления для дальнейшего взаимодействия с международными партнерами.

Отдельно премьер-министр Юлия Свириденко проинформировала президента о ситуации с запасами горючего и выполнением региональных планов подготовки к зимнему периоду.

Владимир Зеленский подчеркнул, что не все общины выполняют поставленные задачи вовремя. Из-за отставания отдельных регионов власти готовы принимать соответствующие кадровые решения.  

"Часть общин, к сожалению, отстает в подготовительной работе. Будем делать выводы, в том числе кадровые", — заявил президент.

Портал "Комментарии" уже писал , что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что информация о якобы конфликте между ним и министром обороны Михаилом Федоровым не соответствует действительности. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.



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