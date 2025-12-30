Путін цим скористаєтьтся: стало відомо, як Україна розплатиться за "перемир'я"

Кремлівський диктатор Володимир Путін, з огляду на свої поточні тактичні успіхи, намагається домогтися вигідніших умов для завершення війни. Водночас він перебуває у суперечливому психологічному стані, балансуючи між ейфорією через потенціал, що відкривається завдяки підтримці Трампа, і страхом, що його цілі на полі бою можуть не бути досягнуті. Про це заявив політолог Ігор Рейтерович.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, Путін відчуває термінову необхідність діяти, підвищуючи ставки в переговорах, оскільки розуміє, що через кілька місяців ситуація може змінитися не на його користь. Росія намагається використовувати наявні тактичні досягнення для того, щоб укласти мир на своїх умовах.

Помічник Путіна Юрій Ушаков також прокоментував ситуацію, заявивши, що Трамп і Путін нібито погодилися, що припинення вогню під час референдуму лише затягне війну. Сам Трамп підтвердив, що Путін не має наміру припиняти бойові дії і висловив розуміння такої позиції. Путін, на думку експертів, зосереджений на використанні своїх досягнень на фронті, аби змусити Україну погодитись на мир, який буде вигідний Росії.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Сирський, вказав, що Росія стикається з серйозними проблемами в поповненні своїх сил, а також зазнає значних втрат, які перевищують її мобілізаційні можливості. Це означає, що її здатність продовжувати наступи і утримувати території є обмеженою.

Путін, однак, не робить публічного тиску на Трампа, не вимагаючи негайного припинення вогню. Росія відмовляється від референдуму, мотивуючи це тим, що Україна встигне підготуватись до можливих переговорів. Але, за словами Рейтеровича, якщо в наступні місяці Росія не досягне значних успіхів на фронті і втратить ще 200-300 тисяч солдатів, ситуація кардинально зміниться.

Як вже писали "Коментарі", у своїй статті редактор BBC з міжнародних питань Джон Сімпсон висловив думку, що війна в Україні може бути врегульована вже до 2026 року, але лише на умовах, вигідних для президента Росії Володимира Путіна. При цьому, за його словами, Китай набирає потужності, а його стратегія щодо захоплення Тайваню стає дедалі більш конкретною.