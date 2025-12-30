Кремлевский диктатор Владимир Путин, учитывая свои текущие тактические успехи, пытается добиться более выгодных условий для завершения войны. В то же время он находится в противоречивом психологическом состоянии, балансируя между эйфорией через открывающийся благодаря поддержке Трампа потенциал и страхом, что его цели на поле боя могут не быть достигнуты. Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Путин чувствует срочную необходимость действовать, повышая ставки в переговорах, поскольку понимает, что через несколько месяцев ситуация может измениться не в его пользу. Россия пытается использовать существующие тактические достижения, чтобы заключить мир на своих условиях.

Помощник Путина Юрий Ушаков также прокомментировал ситуацию, заявив, что Трамп и Путин якобы согласились, что прекращение огня во время референдума только затянет войну. Сам Трамп подтвердил, что Путин не намерен прекращать боевые действия и выразил понимание такой позиции. Путин, по мнению экспертов, сосредоточен на использовании своих достижений на фронте, чтобы заставить Украину согласиться на мир, который будет выгоден России.

Главнокомандующий ВСУ, генерал Сырский, указал, что Россия сталкивается с серьезными проблемами в пополнении своих сил, а также несет значительные потери, превышающие ее мобилизационные возможности. Это означает, что ее способность продолжать наступления и удерживать территории ограничена.

Путин, однако, не оказывает публичного давления на Трампа, не требуя немедленного прекращения огня. Россия отказывается от референдума, мотивируя это тем, что Украина успеет подготовиться к возможным переговорам. Но, по словам Рейтеровича, если в последующие месяцы Россия не добьется значительных успехов на фронте и потеряет еще 200-300 тысяч солдат, ситуация кардинально изменится.

