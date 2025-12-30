Що буде з війною у 2026 році: українців приголомшили невтішними перспективами

У своїй статті редактор BBC з міжнародних питань Джон Сімпсон висловив думку, що війна в Україні може бути врегульована вже до 2026 року, але лише на умовах, вигідних для президента Росії Володимира Путіна. При цьому, за його словами, Китай набирає потужності, а його стратегія щодо захоплення Тайваню стає дедалі більш конкретною. Окрім того, Сімпсон передбачає, що президент США Дональд Трамп посилить ізоляціонізм своєї країни, дедалі більше віддаляючи її від Європи.

Сімпсон вважає, що 2026 рік може стати ключовим у контексті війни в Україні. Він висловлює припущення, що Володимир Зеленський може бути змушений погодитися на мирну угоду, в результаті якої Україна втратить значну частину своїх територій. Сімпсон наголошує, що важливим питанням буде те, чи вистачить гарантій безпеки, щоб зупинити Путіна від подальших агресивних дій в майбутньому. Для України і її європейських союзників це стане ключовим моментом: чи зможуть вони забезпечити довгострокову стабільність, якщо Росія вирішить повернутися до військових дій через кілька років.

За словами експерта, Європі доведеться брати на себе набагато більшу відповідальність за підтримку України, адже Сполучені Штати, ймовірно, зменшать свою активність у цьому регіоні. Трамп вже неодноразово заявляв про бажання дистанціюватися від європейських справ, і це може призвести до того, що Європі доведеться самостійно вирішувати проблеми, пов'язані з Росією та безпекою в Європі. Відхід США стане для європейських країн важким випробуванням, оскільки їм доведеться витрачати значно більше ресурсів на оборону та підтримку України, що без сумніву створить додаткове навантаження.

