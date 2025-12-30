В своей статье редактор BBC по международным вопросам Джон Симпсон выразил мнение, что война в Украине может быть урегулирована уже к 2026 году, но только на условиях, выгодных президенту России Владимиру Путину. При этом, по его словам, Китай набирает мощности, а его стратегия по захвату Тайваня становится все более конкретной. Кроме того, Симпсон предполагает, что президент США Дональд Трамп усилит изоляционизм своей страны, все больше отдаляя ее от Европы.

Фото: коллаж comments.ua

Симпсон считает, что 2026 может стать ключевым в контексте войны в Украине. Он высказывает предположение, что Владимир Зеленский может быть вынужден согласиться на мирное соглашение, в результате которого Украина потеряет значительную часть своих территорий. Симпсон подчеркивает, что важным вопросом будет хватит ли гарантий безопасности, чтобы остановить Путина от дальнейших агрессивных действий в будущем. Для Украины и ее европейских союзников это станет ключевым моментом: смогут ли они обеспечить долгосрочную стабильность, если Россия решит вернуться к военным действиям через несколько лет.

По словам эксперта, Европе придется брать на себя гораздо большую ответственность за поддержку Украины, ведь Соединенные Штаты, вероятно, снизят свою активность в этом регионе. Трамп уже неоднократно заявлял о желании дистанцироваться от европейских дел, что может привести к тому, что Европе придется самостоятельно решать проблемы, связанные с Россией и безопасностью в Европе. Уход США станет для европейских стран тяжелым испытанием, поскольку им придется тратить гораздо больше ресурсов на оборону и поддержку Украины, что, без сомнения, создаст дополнительную нагрузку.

Как уже писали "Комментарии", учитывая постоянные попытки России захватить новые территории, может показаться, что Украина уступает в войне. Такое мнение высказывают некоторые чиновники Соединенных Штатов, в частности Дональд Трамп и его спецпредставитель Стив Виткофф, которые считают, что Украина "не сможет победить Россию". Эти заявления часто основываются на массированных атаках российских войск, позволяющих оккупантам временно расширять свои территории. Однако, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, на самом деле ситуация совсем не столь однозначна.