Кремлівський диктатор Володимир Путін, враховуючи свої поточні тактичні успіхи, намагається досягти вигідніших умов для завершення війни. У той же час він знаходиться в суперечливому психологічному стані, балансуючи між ейфорією через потенціал, що відкривається завдяки підтримці Трампа, і страхом, що його цілі на полі бою можуть не бути досягнуті. Про це заявив політолог Ігор Рейтерович.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, Путін відчуває термінову необхідність діяти, підвищуючи ставки у переговорах, оскільки розуміє, що за кілька місяців ситуація може змінитися не на його користь. Росія намагається використати існуючі тактичні здобутки, щоб укласти мир на своїх умовах.

Помічник Путіна Юрій Ушаков також прокоментував ситуацію, заявивши, що Трамп та Путін нібито погодилися, що припинення вогню під час референдуму лише затягне війну. Сам Трамп підтвердив, що Путін не має наміру припиняти бойові дії та висловив розуміння такої позиції. Путін, на думку експертів, зосереджений на використанні своїх досягнень на фронті, щоб змусити Україну погодитися на світ, який буде вигідним для Росії.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський зазначив, що Росія стикається з серйозними проблемами у поповненні своїх сил, а також зазнає значних втрат, що перевищують її мобілізаційні можливості. Це означає, що її здатність продовжувати наступи та утримувати території обмежена.

Путін, однак, не чинить громадського тиску на Трампа, не вимагаючи негайного припинення вогню. Росія відмовляється від референдуму, мотивуючи це тим, що Україна встигне підготуватись до можливих переговорів. Але, за словами Рейтеровича, якщо наступні місяці Росія не досягне значних успіхів на фронті і втратить ще 200-300 тисяч солдатів, ситуація кардинально зміниться.

Як уже писали "Коментарі", у своїй статті редактор ВВС з міжнародних питань Джон Сімпсон висловив думку, що війну в Україні можна врегулювати вже до 2026 року, але тільки на умовах, вигідних президенту Росії Володимиру Путіну. При цьому, за його словами, Китай набирає потужності, а його стратегія захоплення Тайваню стає все більш конкретною.