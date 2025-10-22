logo_ukra

Путін через Лаврова передав Трампу головне повідомлення щодо війни в Україні: про що йдеться
Путін через Лаврова передав Трампу головне повідомлення щодо війни в Україні: про що йдеться

Аналітики ISW вважають, що Лавров надіслав Трампу чіткий сигнал про цілі Росії в Україні

22 жовтня 2025, 12:18
Автор:
Кравцев Сергей

Останні заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про війну в Україні стали своєрідним сигналом адміністрації США щодо планів Росії у війні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Путін через Лаврова передав Трампу головне повідомлення щодо війни в Україні: про що йдеться

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Аналітики нагадали, що Лавров повторив тезу, яку раніше озвучувала Москва про те, що Росія не бажає погоджуватися на негайне припинення вогню в Україні, яке не призведе до повної капітуляції України. За його словами, Росія не переглянула свої погляди з саміту на Алясці у серпні 2025 року і їй потрібне не короткострокове припинення вогню, яке "нікуди не веде", а "довгостроковий стабільний світ".

При цьому Лавров сказав, що припинення вогню не усуне "корінні причини" конфлікту, серед яких, за його словами, розширення НАТО на схід та ймовірна дискримінація Україною російськомовного населення.

Експерти ISW проаналізували заяви Лаврова, наголосивши, що знову проглядається рішучість Кремля досягти своїх початкових військових цілей, незважаючи на вимоги США про негайне припинення конфлікту. Російський диктатор Володимир Путін і високопосадовці Кремля неодноразово заявляли, що Росія не погодиться на припинення вогню доти, доки Україна і Захід не виконають вимоги Росії про нейтралітет України, усунення законного уряду України, формування проросійського уряду та зміну політики відкритих дверей НАТО.

"Заяви Лаврова є продовженням спроб Кремля дати зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що вимоги про негайне припинення війни несумісні з військовими цілями Росії", — йдеться у звіті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — світ в Україні стає катастрофічно залежним від результатів переговорів США-Китай. Проте в Україні мало хто про це замислюється. Путін фактично відмовився від переговорів, де лінія фронту є лінією розмежування. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-21-2025/
