Путин через Лаврова передал Трампу главное сообщение по войне в Украине: от чем речь

Последние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о войне в Украине стали своеобразным сигналом администрации США о планах России в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Аналитики напомнили, что Лавров повторил тезис, который ранее озвучивала Москва о том, что Россия не желает соглашаться на немедленное прекращение огня в Украине, которое не приведет к полной капитуляции Украины. По его словам, Россия не пересмотрела свои взгляды с саммита на Аляске в августе 2025 года и ей нужно не краткосрочное прекращение огня, которое "никуда не ведет", а "долгосрочный стабильный мир".

При этом Лавров сказал, что прекращение огня не устранит "коренные причины" конфликта, в числе которых, по его словам, расширение НАТО на восток и предполагаемая дискриминация Украиной русскоязычного населения.

Эксперты ISW проанализировали заявления Лаврова, подчёркнув, что вновь просматривается решимость Кремля достичь своих первоначальных военных целей, несмотря на требования США о немедленном прекращении конфликта. Российский диктатор Владимир Путин и высокопоставленные представители Кремля неоднократно заявляли, что Россия не согласится на прекращение огня до тех пор, пока Украина и Запад не выполнят требования России о нейтралитете Украины, отстранении законного правительства Украины, формировании пророссийского правительства и изменении политики открытых дверей НАТО.

"Заявления Лаврова являются продолжением попыток Кремля дать понять президенту США Дональду Трампу, что требования о немедленном прекращении войны несовместимы с военными целями России", — говорится в отчете.

