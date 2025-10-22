Через неделю стартуют главные переговоры в этом году: что на них может решиться по Украине

Мир в Украине становится катастрофически зависящим от результатов переговоров США-Китай. Однако в Украине мало кто об этом задумывается. Путин де-факто отказался от переговоров, где линия фронта является линией разграничения. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы должны понимать: в США практически нет рычагов влияния. Путин не верит, что в ближайшее время Трамп позволит ударить "Томагавками" по портам нефтеперевалки. А это единственный рычаг влияния Вашингтона на Москву. Для нас это означает один важный момент: если у нас нет возможности уничтожать эту инфраструктуру самостоятельно или с чьей-либо помощью, мы не являемся субъектом с которым нужно разговаривать на равных. У нас сейчас нет возможностей весомо поднять ставки, это хуже всего, что может быть в битве Давида и Голиафа", – отметил эксперт.

По его словам, война входит как минимум в новый 5-6 месячный цикл, когда переговоры почти нереалистичны. Дело в том, что через неделю стартуют главные переговоры в этом году, а может, и в следующем: переговоры США-Китай. В преддверии этих переговоров американцы добились главного: Китай не смог создать крепкую коалицию сателлитов, выступивших единым фронтом против США.

Вадим Денисенко подчеркивает, что США тоже не смогли создать ничего подобного. У нас есть ситуация, когда два гегемона выходят на переговоры, а их сателлиты стоят в стороне и смотрят, как эти переговоры могут завершиться. Политолог прогнозирует, что эти переговоры будут о трех базовых вещах: не допустить прямого военного столкновения, попытаться договориться о новых правилах игры мировой торговли, которые за последние семь лет планомерно уничтожали США. И третья часть переговоров: кто и как будет контролировать Европу, как самый маржиналтный рынок мира.

Читайте на портале "Комментарии" — война будет продолжаться: что показал разговор Рубио и Лаврова.



