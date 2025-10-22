За тиждень стартують головні переговори цього року: чому до зустрічі Трамп-Путін так і не дійшло

Рубрики
Президент США Дональд Трамп пояснив, чому його запланований саміт в Угорщині із російським диктатором Володимиром Путіним відклали. На поставлене запитання Трамп відповів, що не хоче "марної зустрічі". Як повідомляє портал "Коментарі", заява Трампа прозвучала під час розмови з представниками ЗМІ в Овальному кабінеті. Тож, хто чи що тепер вирішить долю війни в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Мир в Україні стає катастрофічно залежним від результатів переговорів США-Китай. Проте в Україні мало хто про це задумується. Путін, де-факто, відмовився від переговорів з США, де лінія фронту є лінією розмежування. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
За його словами, війна входить, як мінімум, у новий 5-6 місячний цикл, коли переговори майже нереалістичні. Справа у тому, що через тиждень стартують головні переговори цього року, а може й наступного: переговори США-Китай. Напередодні цих переговорів американці добилися головного: Китай не зміг створити міцну коаліцію сателітів, які б виступили єдиним фронтом проти США.
Вадим Денисенко підкреслює, США теж не змогли створити нічого подібного. Ми маємо ситуацію, коли два гегемони виходять на переговори, а їхні сателіти стоять у стороні і дивляться, як ці переговори можуть завершитися. Політолог прогнозує, що ці переговори будуть про три базові речі: не допустити прямого воєнного зіткнення, спробувати домовитися про нові правила гри світової торгівлі, які протягом останніх семи років планомірно знищували США. І третя частина переговорів: хто і як контролюватиме Європу, як наймаржиналтніший ринок світу.
Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі зазначив, що, судячи з останніх новин у західних ЗМІ та виходячи з непоступливості Кремля щодо умов припинення бойових дій, зустріч Трампа з путіним як мінімум відкладається.
Максим Ялі каже, що Трамп може скільки завгодно злитися на Зеленського і "кидати його карти" під час закулісних переговорів, але в душі він точно повинен це розуміти.
