За тиждень стартують головні переговори цього року: чому до зустрічі Трамп-Путін так і не дійшло

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому його запланований саміт в Угорщині із російським диктатором Володимиром Путіним відклали. На поставлене запитання Трамп відповів, що не хоче "марної зустрічі". Як повідомляє портал "Коментарі", заява Трампа прозвучала під час розмови з представниками ЗМІ в Овальному кабінеті. Тож, хто чи що тепер вирішить долю війни в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Ми маємо ситуацію, коли два гегемони виходять на переговори

Мир в Україні стає катастрофічно залежним від результатів переговорів США-Китай. Проте в Україні мало хто про це задумується. Путін, де-факто, відмовився від переговорів з США, де лінія фронту є лінією розмежування. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

"Ми маємо розуміти: у США практично немає важелів впливу. Путін не вірить, що найближчим часом Трамп дозволить ударити "Томагавками" по портам нафтоперевалки. А це єдиний важіль впливу Вашингтона на Москву. Для нас це означає один важливий момент: якщо у нас нема можливості нищити цю інфраструктуру самостійно чи з чиєюсь допомогою, ми не є субʼєктом з яким треба розмовляти на рівних. У нас зараз немає можливостей вагомо підняти ставки, це найгірше, що може бути в битві Давида та Голіафа", – зазначив експерт.

За його словами, війна входить, як мінімум, у новий 5-6 місячний цикл, коли переговори майже нереалістичні. Справа у тому, що через тиждень стартують головні переговори цього року, а може й наступного: переговори США-Китай. Напередодні цих переговорів американці добилися головного: Китай не зміг створити міцну коаліцію сателітів, які б виступили єдиним фронтом проти США.

Вадим Денисенко підкреслює, США теж не змогли створити нічого подібного. Ми маємо ситуацію, коли два гегемони виходять на переговори, а їхні сателіти стоять у стороні і дивляться, як ці переговори можуть завершитися. Політолог прогнозує, що ці переговори будуть про три базові речі: не допустити прямого воєнного зіткнення, спробувати домовитися про нові правила гри світової торгівлі, які протягом останніх семи років планомірно знищували США. І третя частина переговорів: хто і як контролюватиме Європу, як наймаржиналтніший ринок світу.

Потрібно почекати, поки Трамп пройде всі стадії від гніву та заперечення до прийняття та усвідомлення

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі зазначив, що, судячи з останніх новин у західних ЗМІ та виходячи з непоступливості Кремля щодо умов припинення бойових дій, зустріч Трампа з путіним як мінімум відкладається.

"Навіть, якщо уявити теоретично, що під тиском Трампа та його команди Зеленський виконає умови Кремля, що на даний момент виглядає відвертою фантастикою, опозиційні Трампу американські ЗМІ, а також їхні європейські колеги точно не назвуть це "дипломатичною перемогою" Трампа, а скоріше "прогин". Як мінімум. А такі ярлики Трампу напередодні старту передвиборчої кампанії на виборах до Конгресу США у 2026 році точно не потрібні", – зазначив політолог.

Максим Ялі каже, що Трамп може скільки завгодно злитися на Зеленського і "кидати його карти" під час закулісних переговорів, але в душі він точно повинен це розуміти.

"Потрібно почекати, поки Трамп пройде всі стадії від гніву та заперечення до прийняття та усвідомлення, щоб весь цей гнів обрушився вже потім на путіна. З усіма наслідками і поставками нових видів озброєнь. Нехай і за гроші європейців. І "перший дзвіночок" сьогодні вже продзвенів. Завод у Брянській області атакували, зокрема, за допомогою ракет "Шторм шедоус". А без розвідданих та маршрутів для польотів ракет обійти російські ППО вони навряд чи змогли б", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — війна продовжуватиметься: що показала розмова Рубіо та Лаврова.



