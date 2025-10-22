Через неделю стартуют главные переговоры в этом году: почему до встречи Трамп-Путин так и не дошло

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему его запланированный саммит в Венгрии с российским диктатором Владимиром Путиным отложили. На поставленный вопрос Трамп ответил, что не хочет "бесполезной встречи". Как сообщает портал "Комментарии", заявление Трампа прозвучало во время разговора с представителями СМИ в Овальном кабинете. Кто или что теперь решит судьбу войны в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

У нас есть ситуация, когда два гегемона выходят на переговоры

Мир в Украине становится катастрофически зависящим от результатов переговоров США-Китай. Однако в Украине мало кто об этом задумывается. Путин де-факто отказался от переговоров с США, где линия фронта является линией разграничения. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

"Мы должны понимать: в США практически нет рычагов влияния. Путин не верит, что в ближайшее время Трамп позволит ударить "Томагавками" по портам нефтеперевалки. А это единственный рычаг влияния Вашингтона на Москву. Для нас это означает один важный момент: если у нас нет возможности уничтожать эту инфраструктуру самостоятельно разговаривать на равных. У нас сейчас нет возможностей весомо поднять ставки, это хуже всего, что может быть в битве Давида и Голиафа", – отметил эксперт.

По его словам, война входит как минимум в новый 5-6 месячный цикл, когда переговоры почти нереалистичны. Дело в том, что через неделю стартуют главные переговоры в этом году, а может, и в следующем: переговоры США-Китай. В преддверии этих переговоров американцы добились главного: Китай не смог создать крепкую коалицию сателлитов, выступивших единым фронтом против США.

Вадим Денисенко подчеркивает, что США тоже не смогли создать ничего подобного. У нас есть ситуация, когда два гегемона выходят на переговоры, а их сателлиты стоят в стороне и смотрят, как эти переговоры могут завершиться. Политолог прогнозирует, что эти переговоры будут о трех базовых вещах: не допустить прямого военного столкновения, попытаться договориться о новых правилах игры мировой торговли, которые за последние семь лет планомерно уничтожали США. И третья часть переговоров: кто и как будет контролировать Европу, как самый маржиналтный рынок мира.

Нужно подождать, пока Трамп пройдет все стадии от гнева и отрицания до принятия и осознания

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, что, судя по последним новостям в западных СМИ и исходя из неуступчивости Кремля относительно условий прекращения боевых действий, встреча Трампа с путиным таки как минимум откладывается.

"Даже, если представить теоретически , что под давлением Трампа и его команды Зеленский выполнит условия Кремля, что на данный момент выглядит откровенной фантастикой, оппозиционные Трампу американские СМИ, а также их европейские коллеги уж точно не назовут это "дипломатической победой" Трампа, а скорее "прогиб" под путина. Как минимум. А такие ярлыки Трампу накануне старта предвыборной кампании на выборах в Конгресс США в 2026-м году точно не нужны", – отметил политолог.

Максим Яли говорит, что Трамп может сколько угодно злиться на Зеленского и "швырять его карты" во время закулисных переговоров, но в душе он точно должен это понимать.

"Нужно подождать, пока Трамп пройдет все стадии от гнева и отрицания до принятия и осознания, чтобы весь этот гнев обрушился уже затем на путина. Со всеми вытекающими последствиями и поставками новых видов вооружений. Пусть и за деньги европейцев. И "первый звоночек" сегодня уже прозвенел. Завод в Брянской области атаковали в том числе при помощи ракет "Шторм шэдоус". А без разведданных и маршрутов для полетов ракет обойти российские ПВО они вряд ли бы смогли", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — война будет продолжаться: что показал разговор Рубио и Лаврова.



