Війна продовжуватиметься: що показала розмова Рубіо та Лаврова

Телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим продемонструвала, що Кремль дотримується своєї давньої позиції щодо війни в Україні і на поступки не готовий. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Марко Рубіо та Сергій Лавров. Фото: із відкритих джерел

Посилаючись на неназваних офіційних осіб, ЗМІ зазначає, що Москва все ще вважає, що Україна має передати їй контроль над усією територією Донбасу в рамках будь-якого врегулювання.

Рубіо, який також є радником Трампа з питань нацбезпеки, після розмови з Лавровим розмовляв із чиновниками Білого дому. Він повідомив їм, що найближчий саміт із російським диктатором Володимиром Путіним навряд чи дасть позитивні результати у мирних переговорах.

Високопосадовець адміністрації Трампа, ім'я якого в матеріалі не називається, заявив, що коментарі Лаврова підтвердили припущення американської адміністрації: Росія не готова укладати угоду.

Водночас той самий чиновник зазначив, що у телефонній розмові з Трампом, яка відбулася минулого тижня, Путін дав зрозуміти, що готовий обговорити "деякі питання, які могли б подолати розбіжності між позиціями США та Росії".

Це, за словами чиновників, дало певну надію на новий саміт між Трампом та Путіним, навіть якщо він не відбудеться так швидко, як спочатку казав Трамп.

