Почему срывается саммит между Путиным и Трампом: чем объяснить нервозность Кремля

Все больше оснований утверждать, что никакой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште в ближайшее время не будет. Слишком уж разные позиции сторон. Почему срывается так широко анонсировавшийся саммит. В первую очередь Вашингтоном? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Встречи, очевидно, не будет

Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что сигналы об отмене саммита в Будапеште уже посылают обе стороны. При том и действия, и заявления Кремля, и Белого дома практически демонстративно противоположны, конфликтны в основе.

"Информация в инфопространстве разная. В личной встрече Рубио и Лаврова "нет нужды, они уже все обсудили", хотя одновременно встреча якобы остается назначенной на 30 октября, "встреча Трампа и Путина перенесена – вообще не было договоренностей, только предварительные обсуждения"... Заявления российского МИД, что Россия не согласится на прекращение огня, потому что тогда " фактически это констатация планов на оккупацию всей Украины, никаких вариантов с мирным соглашением. И параллельно появление информации об убеждении Трампа, что "стороны пока недостаточно готовы к встрече на самом высоком уровне", — отметил политтехнолог.

Алексей Голобуцкий обращает внимание, что на этом фоне Госдума России ратифицирует соглашение о стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Параллельно Трамп присылает к берегам Венесуэлы войска и республиканцы заявляют, что Трамп "свергнет Мадуро как нелегитимного президента". Вряд ли Трамп решит игнорировать столь прямую демонстрацию пренебрежения и претензий на роль "тоже глобального игрока".

"Итак, встречи, очевидно, не будет: то ли Путин боится, то ли Трамп не хочет снова выслушивать долгие запутанные объяснения обо всем и ничто без конкретных обязательств. Ибо и так уже не очень понятно, о чем же 2,5 часа могли говорить Трамп с Путиным, что не видим вообще никаких последствий. Плюс в это время фокус внимания Трампа переместился на Газу, которая ежесекундно пытается сорваться в новый виток военных действий и Венесуэлу, где готовится то ли силовая смена режима, то ли взятие под контроль... Там все понятнее и управляемее, чем с Путиным и его завышенными амбициями и избеганием конкретных обязательств", – отметил эксперт.

По его словам, остается надеяться, что Трамп наконец позволит себе убедить, что Путин просто его обманывает раз за разом. И США все же выберет антироссийский курс на практике, а не в единичных противоречивых заявлениях. То есть мы получим "Томагавки", санкции против России и многое другое.

Кремль снова говорит о первопричинах войны

Нардеп политический аналитик Николай Княжицкий отмечает, что Дональд Трамп действительно разочаровался во Владимире Путине. Это главная причина возможного срыва саммита. Он считает, что сделал огромную уступку, согласившись на встречу на Аляске без всяких условий, но вместо предметного разговора по сути получил лекцию о "первопричинах конфликта" и "влиянии половцев на Ленина, когда тот придумывал Украину".

"Поэтому сейчас Трамп передал подготовку встречи Госсекретарю Марко Рубио, который должен выяснить, есть ли вообще смысл в новой встрече. Но поскольку Трамп исключил и себя, и своего друга Виткоффа из процесса подготовки, россиянам нужно как-то достучаться до президента, обойдя Госдеп, и напомнить ему, что "в Анкоридже Трамп и Путин договорились сосредоточиться именно на первопричинах". Поскольку другие площадки организовать не успевают, Лавров поспешно рассказал об этом главе МИД Эфиопии и журналистам. Как мы видим, Рубио это не поразило. Трампа, похоже, тоже", – отметил эксперт.

Николай Княжицкий отмечает, что пока неизвестно, что именно произошло на прошлой неделе в разговорах между Трампом, Зеленским и нашими европейскими союзниками. Мировые СМИ публикуют совершенно противоречивые инсайды, и сложно понять, какие из них – сознательные ливни информации, а какие соответствуют действительности. Единственное, что известно точно: Зеленский договорился ничего не комментировать. И он слова придерживается.

"Но это разнообразие слухов на фоне очевидного нежелания американцев вести переговоры с Путиным без уступок с его стороны лишь усиливает нервозность Кремля. Именно это мы и увидели на встрече россиян с их эфиопскими коллегами", – отметил нардеп.

