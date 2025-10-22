Почему срывается саммит между Путиным и Трампом: чем объяснить нервозность Кремля

Рубрики
Кравцев Сергей
Все больше оснований утверждать, что никакой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште в ближайшее время не будет. Слишком уж разные позиции сторон. Почему срывается так широко анонсировавшийся саммит. В первую очередь Вашингтоном? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что сигналы об отмене саммита в Будапеште уже посылают обе стороны. При том и действия, и заявления Кремля, и Белого дома практически демонстративно противоположны, конфликтны в основе.
Алексей Голобуцкий обращает внимание, что на этом фоне Госдума России ратифицирует соглашение о стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Параллельно Трамп присылает к берегам Венесуэлы войска и республиканцы заявляют, что Трамп "свергнет Мадуро как нелегитимного президента". Вряд ли Трамп решит игнорировать столь прямую демонстрацию пренебрежения и претензий на роль "тоже глобального игрока".
По его словам, остается надеяться, что Трамп наконец позволит себе убедить, что Путин просто его обманывает раз за разом. И США все же выберет антироссийский курс на практике, а не в единичных противоречивых заявлениях. То есть мы получим "Томагавки", санкции против России и многое другое.
Нардеп политический аналитик Николай Княжицкий отмечает, что Дональд Трамп действительно разочаровался во Владимире Путине. Это главная причина возможного срыва саммита. Он считает, что сделал огромную уступку, согласившись на встречу на Аляске без всяких условий, но вместо предметного разговора по сути получил лекцию о "первопричинах конфликта" и "влиянии половцев на Ленина, когда тот придумывал Украину".
Николай Княжицкий отмечает, что пока неизвестно, что именно произошло на прошлой неделе в разговорах между Трампом, Зеленским и нашими европейскими союзниками. Мировые СМИ публикуют совершенно противоречивые инсайды, и сложно понять, какие из них – сознательные ливни информации, а какие соответствуют действительности. Единственное, что известно точно: Зеленский договорился ничего не комментировать. И он слова придерживается.
