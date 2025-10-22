Чому зривається саміт між Путіним та Трампом: чим пояснити нервозність Кремля

Все більше підстав стверджувати, що ніякої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті найближчим часом не буде. Занадто вже різні позиції сторін. Чому зривається саміт, який так широко анонсувався. В першу чергу Вашингтоном? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Зустрічі, очевидно, не буде

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, що сигнали про скасування саміту в Будапешті вже посилають обидві сторони. При тому і дії, і заяви Кремля, і Білого дому є практично демонстративно протилежними, конфліктними в основі.

"Інформація в інфопросторі різна. В особистій зустрічі Рубіо і Лаврова "немає потреби, вони вже все обговорили", хоча одночасно зустріч нібито лишається призначеною на 30 жовтня, "зустріч Трампа і Путіна перенесено – взагалі не було домовленостей, тільки попередні обговорення"... Заяви російського МЗС, що Росія не погодиться на припинення вогню, бо тоді "більша частина України лишиться під владою нацистів" — фактично, це констатація планів на окупацію всієї України, жодних варіантів з мирною угодою. І паралельно поява інформації про переконання Трампа, що "сторони поки недостатньо готові до зустрічі на найвищому рівні", — зазначив політтехнолог.

Олексій Голобуцький звертає увагу, що на цьому тлі Госдума Росії ратифікує угоду про стратегічне партнерство з Венесуелою. Паралельно Трамп надсилає до берегів Венесуели війська і республіканці заявляють, що Трамп "скине Мадуро як нелегітимного президента". Навряд чи Трамп вирішить ігнорувати настільки пряму демонстрацію зневаги і претензій на роль "теж глобального гравця".

"Отже, зустрічі, очевидно, не буде: чи то Путін боїться, чи Трамп не хоче знов вислуховувати довгі заплутані пояснення про все і про ніщо без конкретних зобов’язань. Бо і так вже не дуже зрозуміло, про що ж 2,5 години могли говорити Трамп з Путіним, що не бачимо взагалі ніяких наслідків. Плюс в цей час фокус уваги Трампа перемістився на Газу, яка щомиті пробує зірватись в новий виток військових дій і Венесуелу, де готується чи то силова зміна режиму, чи то взяття під контроль... Там все більш зрозуміло і керовано, ніж з Путіним і його завищеними амбіціями та уникненням конкретних зобов'язань", – зазначив експерт.

За його словами, лишається сподіватись, що Трамп врешті дозволить себе переконати, що Путін просто його дурить раз за разом. І США все ж обере антиросійський курс на практиці, а не в поодиноких суперечливих заявах. Тобто, ми отримаємо "Томагавки", санкції проти Росії і багато чого ще.

Кремль знов говорить про першопричини війни

Нардеп, політичний аналітик Микола Княжицький зазначає, що Дональд Трамп дійсно розчарувався у Володимирі Путіні. Це головна причина можливого зриву саміту. Він вважає, що зробив величезну поступку, погодившись на зустріч на Алясці без жодних умов, але замість предметної розмови по суті отримав лекцію про “першопричини конфлікту” та “вплив половців на Леніна, коли той вигадував Україну”.

"Тому зараз Трамп передав підготовку зустрічі Держсекретарю Марко Рубіо, який має зʼясувати, чи є взагалі сенс у новій зустрічі. Але оскільки Трамп виключив і себе, і свого друга Віткоффа з процесу підготовки, росіянам потрібно якось достукатися до президента, обійшовши Держдеп, і нагадати йому, що “в Анкориджі Трамп і Путін домовилися зосередитися саме на першопричинах”. Оскільки інших майданчиків організувати не встигають, Лавров поспіхом розповів про це главі МЗС Ефіопії та журналістам. Як ми бачимо, Рубіо це не вразило. Трампа, схоже, теж", – зазначив експерт.

Микола Княжицький зауважує, поки що достеменно невідомо, що саме відбулося минулого тижня у розмовах між Трампом, Зеленським і нашими європейськими союзниками. Світові ЗМІ публікують абсолютно суперечливі інсайди, і складно зрозуміти, які з них – свідомі зливи інформації, а які відповідають дійсності. Єдине, що відомо напевно: Зеленський домовився нічого не коментувати. І він слова дотримується.

"Але це розмаїття чуток на фоні очевидного небажання американців вести переговори з Путіним без поступок із його боку лише підсилює нервозність Кремля. Саме це ми й побачили на зустрічі росіян із їхніми ефіопськими колегами", – зауважив нардеп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому Кремль зриває саміт у Будапешті між Путіним і Трампом: що пішло не так.



