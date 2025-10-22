logo

Война будет продолжаться: что показал разговор Рубио и Лаврова
НОВОСТИ

Война будет продолжаться: что показал разговор Рубио и Лаврова

Москва все еще считает, что Украина должна передать ей контроль над всей территорией Донбасса

22 октября 2025, 07:21
Автор:
Кравцев Сергей

Телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым продемонстрировал, что Кремль придерживается своей давней позиции относительно войны в Украине и на уступки не готов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Wall Street Journal. 

Марко Рубио и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на неназванных официальных лиц, СМИ отмечает, Москва все еще считает, что Украина должна передать ей контроль над всей территорией Донбасса в рамках любого урегулирования.

Рубио, который также является советником Трампа по вопросам нацбезопасности, после разговора с Лавровым говорил с чиновниками Белого дома. Он сообщил им, что ближайший саммит с российским диктатором Владимиром Путиным вряд ли даст положительные результаты в мирных переговорах.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, имя которого в материале не называется, заявил, что комментарии Лаврова подтвердили предположения американской администрации: Россия не готова заключать соглашение.

В то же время этот же чиновник отметил, что в телефонном разговоре с Трампом, который состоялся на прошлой неделе, Путин дал понять, что готов обсудить "некоторые вопросы, которые могли бы преодолеть разногласия между позициями США и России".

Это, по словам чиновников, дало определенную надежду на новый саммит между Трампом и Путиным, даже, если он не состоится так быстро, как изначально говорил Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — все больше оснований утверждать, что никакой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште в ближайшее время не будет. Слишком уж разные позиции сторон. Почему срывается так широко анонсировавшийся саммит. В первую очередь Вашингтоном? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




Источник: https://www.wsj.com/world/russia/no-plans-for-second-trump-putin-summit-soon-as-preparation-stalls-913dbaa9
