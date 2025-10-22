Война будет продолжаться: что показал разговор Рубио и Лаврова

Телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым продемонстрировал, что Кремль придерживается своей давней позиции относительно войны в Украине и на уступки не готов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Марко Рубио и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на неназванных официальных лиц, СМИ отмечает, Москва все еще считает, что Украина должна передать ей контроль над всей территорией Донбасса в рамках любого урегулирования.

Рубио, который также является советником Трампа по вопросам нацбезопасности, после разговора с Лавровым говорил с чиновниками Белого дома. Он сообщил им, что ближайший саммит с российским диктатором Владимиром Путиным вряд ли даст положительные результаты в мирных переговорах.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, имя которого в материале не называется, заявил, что комментарии Лаврова подтвердили предположения американской администрации: Россия не готова заключать соглашение.

В то же время этот же чиновник отметил, что в телефонном разговоре с Трампом, который состоялся на прошлой неделе, Путин дал понять, что готов обсудить "некоторые вопросы, которые могли бы преодолеть разногласия между позициями США и России".

Это, по словам чиновников, дало определенную надежду на новый саммит между Трампом и Путиным, даже, если он не состоится так быстро, как изначально говорил Трамп.

