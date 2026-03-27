Путін буде знищувати Україну "загадковим" дроном: озвучено тривожну заяву

Росія переходить до серійного виробництва нових безпілотників із незвичною конструкцією — кільцеподібним крилом. Йдеться про апарат під назвою "Князь Володимир Святославич". Про потенційну загрозу повідомив експерт із радіоелектронної боротьби та зв’язку, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Фото: з відкритих джерел

За його словами, цей дрон уже раніше привертав увагу через свою нестандартну форму, однак тоді оцінки фахівців були неоднозначними — частина експертів сумнівалася в ефективності такої конструкції. Тепер же, як зазначає Бескрестнов, противник запускає його у масове виробництво у форматі FPV. Виготовленням займається компанія "Ушкуйник", яка раніше активно постачала російській армії дрони на оптоволоконному управлінні. Очікується, що обсяги виробництва можуть бути значними, а заявлена дальність польоту сягатиме до 50 кілометрів.

Експерт наголосив, що українським спеціалістам варто детально вивчити нову розробку, щоб оцінити її реальні можливості та ризики.

Водночас російські джерела повідомляють, що цей безпілотник уже пройшов випробування у бойових умовах і використовується окремими підрозділами. Його ключова особливість — овальне крило, яке оточує корпус. Завдяки цьому апарат може вертикально злітати, а потім переходити у горизонтальний політ, що дозволяє значно збільшити швидкість і дальність.

Зазначається, що дрон створений як ударний засіб для ураження цілей у глибині оборони противника. Він є частиною ширшої системи російських безпілотників, доповнюючи інші моделі, які виконують розвідувальні та навідні функції.

