Путин будет уничтожать Украину "загадочным" дроном: озвучено тревожное заявление

Россия переходит к серийному производству новых беспилотников с необычной конструкцией – кольцеобразным крылом. Речь идет об аппарате под названием "Князь Владимир Святославич". О потенциальной угрозе сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флэш").

Фото: из открытых источников

По его словам, этот дрон уже раньше привлекал внимание из-за своей нестандартной формы, однако тогда оценки специалистов были неоднозначными — часть экспертов сомневалась в эффективности такой конструкции. Теперь же, как отмечает Бескрестнов, противник запускает его в массовое производство в формате FPV. Изготовлением занимается компания "Ушкуйник", ранее активно поставлявшая российской армии дроны на оптоволоконном управлении. Ожидается, что объемы производства могут быть значительными, а заявленная дальность полета будет достигать 50 километров.

Эксперт подчеркнул, что украинским специалистам следует подробно изучить новую разработку, чтобы оценить ее реальные возможности и риски.

В то же время, российские источники сообщают, что этот беспилотник уже прошел испытания в боевых условиях и используется отдельными подразделениями. Его ключевая особенность – овальное крыло, окружающее корпус. Благодаря этому аппарат может вертикально взлетать, а затем переходить в горизонтальный полет, что позволяет значительно увеличить скорость и дальность.

Отмечается, что дрон создан как ударное средство для поражения целей в глубине обороны противника. Он является частью более широкой системы русских беспилотников, дополняя другие модели, выполняющие разведывательные и наводящие функции.

