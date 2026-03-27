logo

BTC/USD

66364

ETH/USD

1999.76

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Путин будет уничтожать Украину "загадочным" дроном: озвучено тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин будет уничтожать Украину "загадочным" дроном: озвучено тревожное заявление

Производством будет заниматься компания, ранее поставлявшая российской армии дроны на оптоволоконном управлении

27 марта 2026, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия переходит к серийному производству новых беспилотников с необычной конструкцией – кольцеобразным крылом. Речь идет об аппарате под названием "Князь Владимир Святославич". О потенциальной угрозе сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флэш").

Фото: из открытых источников

По его словам, этот дрон уже раньше привлекал внимание из-за своей нестандартной формы, однако тогда оценки специалистов были неоднозначными — часть экспертов сомневалась в эффективности такой конструкции. Теперь же, как отмечает Бескрестнов, противник запускает его в массовое производство в формате FPV. Изготовлением занимается компания "Ушкуйник", ранее активно поставлявшая российской армии дроны на оптоволоконном управлении. Ожидается, что объемы производства могут быть значительными, а заявленная дальность полета будет достигать 50 километров.

Эксперт подчеркнул, что украинским специалистам следует подробно изучить новую разработку, чтобы оценить ее реальные возможности и риски.

В то же время, российские источники сообщают, что этот беспилотник уже прошел испытания в боевых условиях и используется отдельными подразделениями. Его ключевая особенность – овальное крыло, окружающее корпус. Благодаря этому аппарат может вертикально взлетать, а затем переходить в горизонтальный полет, что позволяет значительно увеличить скорость и дальность.

Отмечается, что дрон создан как ударное средство для поражения целей в глубине обороны противника. Он является частью более широкой системы русских беспилотников, дополняя другие модели, выполняющие разведывательные и наводящие функции.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина совершила наибольшую в этом году атаку на российскую энергетическую инфраструктуру, поразив резервуары с нефтью и стратегическое оборудование в порту Усть-Луга. Мощные взрывы и масштабный пожар осветили небо над Балтийским морем, а российские системы ПВО оказались бессильны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости