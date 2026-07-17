Путін буде боятися знову гатити по Києву: це перше з часів війни рішення здивує

Європейський Союз розширив санкційний список, запровадивши нові обмеження проти однієї фізичної та п’яти юридичних осіб, яких пов'язують із підтримкою російської війни проти України. Як повідомила Рада ЄС, рішення ухвалили у відповідь на масовані атаки Росії по Києву в ніч на 1 та 5 липня, що призвели до загибелі людей та руйнування цивільної інфраструктури.

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Під санкції потрапили підприємства російського військово-промислового комплексу, діяльність яких пов'язана з виробництвом компонентів для безпілотників. Усі п'ять компаній входять до групи "АБС Електро", яка спеціалізується на розробці електронних і радіоелектронних систем.

За даними ЄС, ці підприємства виготовляють обладнання та комплектуючі, що використовуються для модернізації російських ударних дронів, зокрема типів "Шахед" і "Герань". Йдеться про технології, які підвищують ефективність безпілотників і допомагають їм краще протидіяти українським засобам радіоелектронної боротьби.

Крім виробництва компонентів для дронів, окремі компанії групи займаються створенням автоматизованих систем управління для енергетичної галузі Росії. У Брюсселі зазначають, що енергетичний сектор залишається одним із ключових джерел фінансування російської держави, тому діяльність таких підприємств також сприяє підтримці воєнної машини Кремля.

Персональні санкції також запровадили проти Ірини Харісової, яка очолює правління групи компаній ABS Electro та керує кількома підприємствами, що входять до її структури. На думку Європейського Союзу, вона відіграє важливу роль у роботі компаній, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс необхідною продукцією.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри хвилю чуток про можливі кадрові зміни у військовому керівництві, питання звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського зараз не перебуває на порядку денному. Про це повідомили джерела 24 Каналу у Міністерстві оборони.