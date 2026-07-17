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Путин будет бояться снова бить по Киеву: это первое со времен войны решение удивит

В санкционный список внесли российские предприятия, которые поставляли электронику для дронов "Шахед" и "Герань", повышая их устойчивость к радиоэлектронной борьбе Украины.

17 июля 2026, 16:05
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Клименко Елена

Европейский Союз расширил санкционный список, введя новые ограничения против одного физического и пяти юридических лиц, связываемых с поддержкой российской войны против Украины. Как сообщил Совет ЕС, решение приняли в ответ на массированные атаки России по Киеву в ночь на 1 и 5 июля, которые привели к гибели людей и разрушению гражданской инфраструктуры.

Путин будет бояться снова бить по Киеву: это первое со времен войны решение удивит

Фото: из открытых источников

Под санкции подверглись предприятия российского военно-промышленного комплекса, деятельность которых связана с производством компонентов для беспилотников. Все пять компаний входят в группу "АБС Электро", специализирующуюся на разработке электронных и радиоэлектронных систем.

По данным ЕС, эти предприятия производят оборудование и комплектующие, используемые для модернизации российских ударных дронов, в том числе типов "Шахед" и "Герань". Речь идет о технологиях, которые повышают эффективность беспилотников и помогают им лучше противодействовать украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

Помимо производства компонентов для дронов отдельные компании группы занимаются созданием автоматизированных систем управления для энергетической отрасли России. В Брюсселе отмечают, что энергетический сектор остается одним из ключевых источников финансирования российского государства, поэтому деятельность таких предприятий способствует также поддержке военной машины Кремля.  

Персональные санкции также ввели против Ирины Харисовой, которая возглавляет правление группы компаний ABS Electro и руководит несколькими входящими в ее структуру предприятиями. По мнению Европейского Союза, она играет немаловажную роль в работе компаний, обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс необходимой продукцией.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на волну слухов о возможных кадровых изменениях в военном руководстве, вопрос освобождения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского сейчас не находится в повестке дня. Об этом сообщили источники 24 канала в Министерстве обороны.



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