У Міноборони зробили термінову заяву про відставку Сирського: що відбувається

Попри хвилю чуток про можливі кадрові зміни у військовому керівництві, питання звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського зараз не перебуває на порядку денному. Про це повідомили джерела 24 Каналу у Міністерстві оборони.

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Інформація про ймовірну відставку Сирського почала активно поширюватися після кадрових перестановок у владі та зміни керівництва Міністерства оборони. Одночасно в низці українських міст відбулися акції протесту, учасники яких висловлювали невдоволення рішенням щодо відставки міністра оборони Михайла Федорова.

На цьому тлі у медіа з'явилися припущення про можливі суперечності між колишнім очільником оборонного відомства та головнокомандувачем ЗСУ. Також окремі видання повідомляли, що питання подальшого перебування Сирського на посаді нібито обговорюється на найвищому державному рівні.

Втім, співрозмовники видання в Міністерстві оборони ці твердження не підтверджують. За їхніми словами, жодних рішень чи офіційних обговорень щодо зміни головнокомандувача наразі не ведеться, а інформація про його швидку відставку не відповідає дійсності.

Під час однієї з акцій протесту, що відбулася 16 липня, один з учасників пояснив журналістам, що представляє позицію своїх знайомих, серед яких є військовослужбовці за контрактом, мобілізовані та працівники поліції. За його словами, вони виступають проти призначення нового міністра оборони Дениса Клименка, підтримують Михайла Федорова та критично оцінюють діяльність Олександра Сирського.

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