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В Минобороны сделали срочное заявление об отставке Сырского: что происходит

Кадровые изменения во власти усилили слухи о конфликте между эксминистром обороны и Сырским

17 июля 2026, 15:50
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Клименко Елена

Несмотря на волну слухов о возможных кадровых изменениях в военном руководстве, вопрос увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского сейчас не находится в повестке дня. Об этом сообщили источники 24 канала в Министерстве обороны.

В Минобороны сделали срочное заявление об отставке Сырского: что происходит

Фото: из открытых источников

Информация о возможной отставке Сырского начала активно распространяться после кадровых перестановок во власти и смены руководства Министерства обороны. Одновременно в ряде украинских городов прошли акции протеста, участники которых выражали недовольство решением об отставке министра обороны Михаила Федорова.

На этом фоне у медиа появились предположения о возможных противоречиях между бывшим главой оборонного ведомства и главнокомандующим ВСУ. Также отдельные издания сообщали, что вопрос дальнейшего пребывания Сырского в должности якобы обсуждается на самом высоком государственном уровне.

Впрочем, собеседники издания в Министерстве обороны эти утверждения не подтверждают. По их словам, никаких решений или официальных обсуждений по смене главнокомандующего пока не ведется, а информация о его скорой отставке не соответствует действительности.

Во время одной из акций протеста, состоявшейся 16 июля, один из участников объяснил журналистам, что представляет позицию своих знакомых, среди которых военнослужащие по контракту, мобилизованные и сотрудники полиции. По его словам, они выступают против назначения нового министра обороны Дениса Клименко, поддерживают Михаила Федорова и критически оценивают деятельность Александра Сырского.

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