Перспектива особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна знову поступово повертається до політичного порядку денного. Останні контакти України, США та Росії показують, що Вашингтон намагається розблокувати дипломатичний процес, хоча про реальний прорив поки говорити зарано. Зеленський заявляє про бажання використати вересень і жовтень для пошуку можливостей відновити діалог, тоді як ключові суперечності між Києвом і Москвою залишаються невирішеними. За якого сценарію Зеленський і Путін усе-таки можуть опинитися за одним столом, що має статися перед їхньою зустріччю та чи здатна вона стати моментом, після якого війна піде за зовсім іншим сценарієм? Портал "Коментарі" вивчав думки трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot стверджує, що першою умовою для зустрічі Зеленського і Путіна має стати стабілізація фронту. Україна навряд чи піде на переговори в момент різкого погіршення військової ситуації, адже Москва використає це для посилення своїх вимог. Не менш важливою є єдність США та Європи: Київ повинен мати гарантії, що партнери не вимагатимуть односторонніх поступок заради швидкого миру та продовжать військову й економічну підтримку.

Інша ключова умова — дотримання червоних ліній України: суверенітету, права самостійно визначати політику безпеки та неприйнятності примусового визнання окупованих територій російськими. Вирішальною стане й готовність Кремля до реальних компромісів. Якщо Москва використовуватиме переговори лише для затягування часу та підготовки нової ескалації, зустріч втратить сенс. Тому саміт стане реальним лише після появи хоча б мінімальної основи для домовленості.

Чат-бот Gemini вважає, що перед особистою зустріччю Зеленського і Путіна сторонам, найімовірніше, доведеться підготувати попередній проєкт рамкової угоди. Саміт навряд чи проводитимуть лише заради самого діалогу: основні суперечності щодо припинення вогню, механізмів контролю та можливих домовленостей мають бути опрацьовані робочими групами заздалегідь. Паралельно важливим сигналом стане реальне зниження інтенсивності бойових дій.

Ще однією важливою умовою може стати безпосередня участь США. Двостороння зустріч Києва і Москви міститиме надто багато ризиків, тому більш реалістичним виглядає тристоронній формат. Вашингтон у такому разі зможе виступити посередником між сторонами та взяти участь у формуванні гарантій виконання можливих домовленостей. Отже, зустріч Зеленського і Путіна, швидше за все, стане не початком переговорів, а їхнім фінальним політичним етапом — коли значна частина ключових питань уже буде попередньо узгоджена.

Чат-бот ChatGPT переконаний, що однією з головних передумов для зустрічі Зеленського і Путіна може стати хоча б часткова деескалація. Йдеться про скорочення ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі або інші взаємні кроки, які продемонструють готовність сторін рухатися до переговорів. Значно складнішою залишається територіальна проблема, де позиції Києва і Москви максимально розходяться. Якщо Кремль наполягатиме на юридичному визнанні окупованих територій російськими чи вимагатиме односторонніх поступок, саміт може втратити сенс ще до його проведення.

Вирішальну роль у запуску такого формату можуть відіграти Сполучені Штати та Дональд Трамп. Вашингтону доведеться одночасно тиснути на Москву та переконувати Київ у тому, що переговори не перетворяться на спробу нав'язати Україні неприйнятні умови. Кремль, своєю чергою, має розуміти, що відмова від реальних домовленостей може спричинити посилення санкцій і подальшу військову підтримку України. Саме поєднання деескалації, хоча б мінімального зближення позицій і американського посередництва може відкрити шлях до зустрічі двох президентів.

Загалом усі три версії ШІ вважають, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися лише тоді, коли буде стабілізовано фронт, збережено єдність союзників і чітко визначено червоні лінії України. Без реальних поступок Кремля та гарантій Заходу такий діалог ризикує стати не шляхом до миру, а інструментом тиску. Для Києва головне — не допустити, щоб символічна зустріч перетворилася на політичну пастку.

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