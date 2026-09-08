Кремль вже знає, як остаточно перетворити життя в Україні на пекло: цей план Путіна вражає

Росія продовжує накопичувати ракети та безпілотники для нових масштабних атак по Україні, попри міжнародні санкції та удари по об'єктах її військово-промислового комплексу. Водночас Москва змінює пріоритети у виробництві озброєння, концентруючись на тих засобах, які мають більше шансів подолати українську ППО. Про це розповів військовий експерт, засновник "Реактивної пошти" Павло Нарожний.

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За його оцінкою, росіянам вдалося наростити темпи виробництва ракет приблизно на 5–10%. Однією з причин став перерозподіл наявних виробничих потужностей. Зокрема, РФ суттєво скоротила або припинила випуск авіаційних балістичних ракет "Кинджал", переорієнтувавши ресурси на простіші у виробництві наземні "Іскандери-М".

Змінюється і підхід до ударних безпілотників. За словами Нарожного, Росія дедалі більше уваги приділяє реактивним версіям "Шахедів".

"Вони переспрямували свої ресурси з "Шахедів" з двигуном внутрішнього згорання на "Шахеди" з реактивним двигуном", — пояснив експерт.

Такі апарати дорожчі та складніші, однак через більшу швидкість створюють додаткові проблеми для української ППО. Для боротьби з ними вже недостатньо лише стрілецької зброї чи малої авіації — доводиться залучати сучасні літаки та зенітні ракетні комплекси.

Важливим фактором збереження російського виробництва Нарожний називає поставки з Китаю. За його словами, йдеться, зокрема, про двигуни для реактивних БпЛА та антени, захищені від засобів радіоелектронної боротьби.

Фінансові можливості Кремлю також забезпечує експорт енергоносіїв.

"Такого великого монстра, яким є Росія, за один рік звалити суто економічно ми не можемо", — наголосив Нарожний.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Києві 8 вересня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки пошкоджено приміщення телеканалів "Ми — Україна" та "Ми — Україна+". Повідомляється також про постраждалих.