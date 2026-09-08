Київ здригається від потужних вибухів: окупанти вдарили по відомому телеканалу

У Києві 8 вересня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки пошкоджено приміщення телеканалів "Ми — Україна" та "Ми — Україна+". Повідомляється також про постраждалих.

Фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу в столиці оголосили через ракетну небезпеку. На тлі вибухів Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони та закликала мешканців не залишати безпечних місць до офіційного відбою.

Про удар по приміщенню телеканалу стало відомо безпосередньо під час телевізійного ефіру. Через надзвичайну ситуацію телеканал 1+1 позапланово долучився до трансляції загальнонаціонального телемарафону.

"Телеканал 1+1 позапланово підхоплює ефір загального національного телемарафону. У столиці лунають вибухи. Наші колеги з телеканалу „Ми — Україна“ повідомляють про влучання в їхній офіс, є поранені", — повідомила ведуча у прямому ефірі.

Згодом представники "Ми — Україна" підтвердили інформацію про влучання у приміщення, де працюють телеканали "Ми — Україна" та "Ми — Україна+". Найбільших пошкоджень, за наявними даними, зазнали ньюзрум і робочі кабінети співробітників.

На місце удару прибули екстрені служби. Там працюють рятувальники та медики, які надають необхідну допомогу постраждалим і ліквідовують наслідки атаки.

Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості поранених уточнюється. Влада столиці нагадує, що під час повітряної тривоги необхідно залишатися в укриттях, оскільки небезпека повторних ударів може зберігатися до офіційного сигналу про відбій.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри активні контакти між Москвою і Вашингтоном, реальних переговорів про завершення війни в Україні наразі немає. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, фактично спростувавши припущення про те, що сторони можуть вести непублічний переговорний процес.