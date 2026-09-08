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Киев содрогается от мощных взрывов: оккупанты ударили по известному телеканалу

В городской военной администрации сообщили, что в Киеве работают силы ПВО и призвали жителей столицы оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги

8 сентября 2026, 12:50
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Клименко Елена

В Киеве 8 сентября во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. По предварительной информации, в результате российской атаки повреждены помещения телеканалов "Мы – Украина" и "Мы – Украина". Сообщается также о пострадавших.

Киев содрогается от мощных взрывов: оккупанты ударили по известному телеканалу

Фото: из открытых источников

Воздушную тревогу в столице объявили из-за ракетной опасности. На фоне взрывов Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил противовоздушной обороны и призвала жителей не покидать безопасные места до официального отбоя.

Об ударе по помещению телеканала стало известно непосредственно во время телевизионного эфира. Из-за чрезвычайной ситуации телеканал 11 внепланово приобщился к трансляции общенационального телемарафона.  

"Телеканал 11 внепланово подхватывает эфир общего национального телемарафона. В столице раздаются взрывы. Наши коллеги с телеканала "Мы — Украина" сообщают о попадании в их офис, ранены", — сообщила ведущая в прямом эфире.

Впоследствии представители "Мы – Украина" подтвердили информацию о попадании в помещение, где работают телеканалы "Мы – Украина" и "Мы – Украина". Наибольшие повреждения, по имеющимся данным, получили ньюзрум и рабочие кабинеты сотрудников.

На место удара прибыли экстренные службы. Там работают спасатели и медики, оказывающие необходимую помощь пострадавшим и ликвидирующие последствия атаки.

Информация о масштабах разрушений и количестве раненых уточняется. Власти столицы напоминают, что во время воздушной тревоги необходимо оставаться в укрытиях, поскольку опасность повторных ударов может сохраняться до официального отбойного сигнала.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на активные контакты между Москвой и Вашингтоном, реальных переговоров о завершении войны в Украине пока нет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, фактически опроверг предположение о том, что стороны могут вести непубличный переговорный процесс.



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