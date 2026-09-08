"Не варто метушитися": Лавров розгромив Європу і цинічно поховав надії на мир в Україні

Попри активні контакти між Москвою і Вашингтоном, реальних переговорів про завершення війни в Україні наразі немає. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, фактично спростувавши припущення про те, що сторони можуть вести непублічний переговорний процес.

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За словами російського міністра, відсутність інформації про переговори пояснюється не їхнім закритим характером, а тим, що вони взагалі не відбуваються.

"Відсутність якихось зовнішніх ознак того, що переговори відбуваються у спокійному режимі, не означає, що такі переговори ведуться. Їх немає", — заявив Лавров.

Водночас глава російського МЗС знову звинуватив європейські країни у перешкоджанні можливим домовленостям. Він повернувся до так званого "духу Анкориджу", маючи на увазі попередні російсько-американські контакти. За версією Лаврова, Європа побоювалася повернення США до пропозицій, які Москва вважала прийнятними.

"Європа розуміє, що зараз, якщо раптом американці повернуться до своїх початкових пропозицій, як це було в Анкориджі, Європа тоді просто до смерті перелякалася", — сказав він.

Лавров також стверджує, що європейські лідери переконували президента США Дональда Трампа відійти від попередніх ініціатив. При цьому раніше сам російський міністр визнавав, що так званий "дух Анкориджу" поступово "випаровується".

Окремо глава МЗС РФ відкинув необхідність появи нових західних пропозицій щодо припинення війни.

"Тому нехай вони зараз зі своїми "новими ідеями" не дуже сильно метушаться", — заявив Лавров.

Портал "Коментарі" вже писав, що представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорів у Москві нібито привезли до Києва оновлений варіант умов можливого мирного врегулювання. За твердженням народної депутатки Анни Скороход, нові пропозиції виявилися жорсткішими для України, ніж ті, які обговорювалися раніше. Про це вона розповіла в інтерв'ю на каналі "Дикий LIVE".