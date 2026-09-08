Лавров жестко похоронил последнюю надежду на мир в Украине: озвучено страшное обвинение

Несмотря на активные контакты между Москвой и Вашингтоном, реальных переговоров о завершении войны в Украине пока нет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, фактически опроверг предположение о том, что стороны могут вести непубличный переговорный процесс.

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По словам российского министра, отсутствие информации о переговорах объясняется не их закрытым характером, а тем, что они вообще не происходят.

"Отсутствие каких-либо внешних признаков того, что переговоры проходят в спокойном режиме, не означает, что такие переговоры ведутся. Их нет", — заявил Лавров.

В то же время глава российского МИД снова обвинил европейские страны в препятствовании возможным договоренностям. Он вернулся к так называемому "духу Анкориджа", имея в виду предыдущие российско-американские контакты. По версии Лаврова, Европа опасалась возвращения США к предложениям, которые Москва сочла приемлемыми.

"Европа понимает, что сейчас, если вдруг американцы вернутся к своим первоначальным предложениям, как это было в Анкоридже, Европа тогда просто до смерти испугалась", — сказал он.

Лавров также утверждает, что европейские лидеры убеждали президента США Дональда Трампа отойти от предыдущих инициатив. При этом ранее сам российский министр признавал, что так называемый "дух Анкориджа" постепенно "испаряется".

Отдельно глава МИД РФ отверг необходимость появления новых западных предложений по прекращению войны.

"Поэтому пусть они сейчас со своими "новыми идеями" не очень сильно суетятся", — заявил Лавров.

Портал "Комментарии" уже писал , что представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Москве якобы привезли в Киев обновленный вариант условий возможного мирного урегулирования. По утверждению народного депутата Анны Скороход, новые предложения оказались более жесткими для Украины, чем те, которые обсуждались ранее. Об этом она рассказала в интервью каналу "Дикий LIVE".