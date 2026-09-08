Кремль уже знает, как окончательно превратить жизнь в Украине в ад: этот план Путина поражает

Россия продолжает накапливать ракеты и беспилотники для новых масштабных атак по Украине, невзирая на международные санкции и удары по объектам ее военно-промышленного комплекса. В то же время Москва меняет приоритеты в производстве вооружения, концентрируясь на тех средствах, у которых больше шансов преодолеть украинскую ПВО. Об этом рассказал военный эксперт, основатель "Реактивной почты" Павел Нарожный.

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По его оценке, россиянам удалось нарастить темпы производства ракет примерно на 5-10%. Одной из причин стало перераспределение имеющихся производственных мощностей. В частности, РФ существенно сократила или прекратила выпуск авиационных баллистических ракет "Кинжал", переориентировав ресурсы на более простые в производстве наземные "Искандеры-М".

Изменяется и подход к ударным беспилотникам. По словам Нарожного, Россия все больше внимания уделяет реактивным версиям "Шахедов".

"Они перенаправили свои ресурсы из "Шахедов" с двигателем внутреннего сгорания на "Шахеды" с реактивным двигателем", — пояснил эксперт.

Такие аппараты дороже и сложнее, однако из-за большей скорости создают дополнительные проблемы для украинского ПВО. Для борьбы с ними недостаточно только стрелкового оружия или малой авиации — приходится привлекать современные самолеты и зенитные ракетные комплексы.

Важным фактором сохранения российского производства Нарожный называет поставки из Китая. По его словам, речь идет, в частности, о двигателях для реактивных БПЛА и антенны, защищенных от средств радиоэлектронной борьбы.

Финансовые возможности Кремля также обеспечивают экспорт энергоносителей.

"Такого великого монстра, какова Россия, за один год свалить сугубо экономически мы не можем", — подчеркнул Нарожный.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Киеве 8 сентября во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, в результате российской атаки повреждены помещения телеканалов "Мы — Украина" и "Мы — Украина". Сообщается также о пострадавших.