Перспектива личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина снова постепенно возвращается в политическую повестку дня. Последние контакты Украины, США и России показывают, что Вашингтон пытается разблокировать дипломатический процесс, хотя о реальном прорыве пока говорить рано. Зеленский заявляет о желании использовать сентябрь и октябрь для поиска возможностей возобновить диалог, в то время как ключевые противоречия между Киевом и Москвой остаются нерешенными. При каком сценарии Зеленский и Путин все-таки могут оказаться за столом, который должен произойти перед их встречей и способен ли он стать моментом, после которого война пойдет по совсем другому сценарию? Портал "Комментарии" изучал мнения трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот Copilot утверждает, что первым условием для встреч Зеленского и Путина должна стать стабилизация фронта. Украина вряд ли пойдет на переговоры в момент резкого ухудшения военной ситуации, ведь Москва использует это для ужесточения своих требований. Не менее важно единство США и Европы: Киев должен иметь гарантии, что партнеры не будут требовать односторонних уступок ради быстрого мира и продолжат военную и экономическую поддержку.

Другое ключевое условие — соблюдение красных линий Украины: суверенитет, право самостоятельно определять политику безопасности и неприемлемости принудительного признания оккупированных территорий российскими. Решающей станет готовность Кремля к реальным компромиссам. Если Москва будет использовать переговоры только для затягивания времени и подготовки новой эскалации, встреча потеряет смысл. Поэтому саммит станет реальным только после появления хотя бы минимального основания для договоренности.

Чат-бот Gemini считает, что перед личной встречей Зеленского и Путина сторонам, скорее всего, придется подготовить предварительный проект рамочного соглашения. Саммит вряд ли будет проводить только ради самого диалога: основные противоречия по прекращению огня, механизмов контроля и возможных договоренностей должны быть проработаны рабочими группами заранее. Параллельно важным сигналом станет реальное понижение интенсивности боевых действий.

Еще одним важным условием может стать непосредственное участие в США. Двусторонняя встреча Киева и Москвы будет содержать слишком много рисков, поэтому более реалистичным выглядит трехсторонний формат. Вашингтон в этом случае сможет выступить посредником между сторонами и принять участие в формировании гарантий выполнения возможных договоренностей. Итак, встреча Зеленского и Путина, скорее всего, станет не началом переговоров, а их финальным политическим этапом, когда значительная часть ключевых вопросов уже будет предварительно согласована.

Чат-бот ChatGPT уверен, что одной из главных предпосылок для встречи Зеленского и Путина может стать хотя бы частичная деэскалация. Речь идет о сокращении ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре или других взаимных шагах, которые продемонстрируют готовность сторон двигаться к переговорам. Значительно сложнее остается территориальная проблема, где позиции Киева и Москвы максимально расходятся. Если Кремль будет настаивать на юридическом признании оккупированных территорий российскими или требовать односторонних уступок, саммит может потерять смысл еще до его проведения.

Решающую роль в запуске такого формата могут сыграть США и Дональд Трамп. Вашингтону придется одновременно давить на Москву и убеждать Киев в том, что переговоры не превратятся в попытку навязать Украине неприемлемые условия. Кремль, в свою очередь, должен понимать, что отказ от реальных договоренностей может повлечь за собой усиление санкций и последующую военную поддержку Украины. Само сочетание деэскалации хотя бы минимального сближения позиций и американского посредничества может открыть путь к встрече двух президентов.

Все три версии ИИ считают, что встреча Зеленского и Путина может состояться только тогда, когда будет стабилизирован фронт, сохранено единство союзников и четко определены красные линии Украины. Без реальных уступок Кремля и гарантий Запада такой диалог рискует стать не путём к миру, а инструментом давления. Для Киева главное — не допустить, чтобы символическая встреча превратилась в политическую ловушку.

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