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Путін буде бити всім, що має: українців попередили про нову страшну ескалацію вже скоро

Юрій Ігнат заявив, що Росія продовжує накопичувати балістичні ракети, а столиця залишається головною ціллю ворога. Водночас він закликав не довіряти чуткам про "дати" масованих ударів

24 липня 2026, 18:35
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Клименко Елена

Росія продовжує збільшувати запаси ракетного озброєння та не відмовляється від планів завдавати ударів по Україні. Найімовірнішою мішенню для нових атак і надалі залишається Київ. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Путін буде бити всім, що має: українців попередили про нову страшну ескалацію вже скоро

Фото: з відкритих джерел

За його словами, українцям не варто довіряти повідомленням у соціальних мережах і телеграм-каналах, де регулярно з'являються прогнози щодо нібито точних дат майбутніх масованих обстрілів. Він наголосив, що такі повідомлення не мають офіційного підтвердження. 

"Є загроза подальшого застосування балістики. Про масований удар ми поки що не говоримо. Це вже телеграм-канали розносять, як зіпсований телефон", – зазначив Ігнат. 

Водночас представник Повітряних сил підкреслив, що небезпека використання балістичних ракет залишається високою, оскільки Росія й надалі накопичує відповідні засоби ураження та може застосувати їх у будь-який момент.

Ігнат звернув увагу, що статистика останніх російських атак свідчить: саме столиця залишається пріоритетною ціллю окупантів. Він нагадав, що під час масштабних повітряних ударів 2, 6 та 19 липня основний удар припадав саме на Київ.

За словами військового, передбачити точний час нової атаки практично неможливо, адже російське командування коригує свої плани залежно від військової ситуації та поставлених завдань.

Окремо Ігнат пояснив, що системи Patriot здатні ефективно перехоплювати балістичні ракети лише на завершальному етапі їхнього польоту, а для надійного прикриття столиці потрібна не одна батарея, а достатня кількість комплексів і запас ракет до них.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, під час якої головною темою стали ситуація на фронті, наслідки російських атак і подальші кроки держави для посилення захисту країни. За підсумками зустрічі було затверджено комплекс заходів у відповідь на російський терор. Про це глава держави повідомив у своїх соціальних мережах.



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