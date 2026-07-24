Путин будет бить всем, что есть: украинцев предупредили о новой страшной эскалации уже скоро

Россия продолжает увеличивать запасы ракетного вооружения и не отказывается от планов наносить удары по Украине. Вероятнейшей мишенью для новых атак и дальше остается Киев. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

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По его словам, украинцам не стоит доверять сообщениям в социальных сетях и телеграмм-каналах, где регулярно появляются прогнозы по якобы точным датам будущих массированных обстрелов. Он подчеркнул, что такие сообщения не имеют официального подтверждения.

"Есть угроза дальнейшего применения баллистики. О массированном ударе мы пока не говорим. Это уже телеграмм-каналы разносят как испорченный телефон", — отметил Игнат.

В то же время представитель Воздушных сил подчеркнул, что опасность использования баллистических ракет остается высокой, поскольку Россия продолжает накапливать соответствующие средства поражения и может применить их в любой момент.

Игнат обратил внимание, что статистика последних российских атак свидетельствует: именно столица остается приоритетной целью окупантов. Он напомнил, что при масштабных воздушных ударах 2, 6 и 19 июля основной удар приходился именно на Киев.

По словам военного, предусмотреть точное время новой атаки практически невозможно, ведь российское командование корректирует свои планы в зависимости от военной ситуации и поставленных задач.

Отдельно Игнат объяснил, что системы Patriot способны эффективно перехватывать баллистические ракеты только на завершающем этапе их полета, а для надежного прикрытия столицы необходима не одна батарея, а достаточное количество комплексов и запас ракет к ним.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством, в ходе которого главной темой стали ситуация на фронте, последствия российских атак и дальнейшие шаги государства для усиления защиты страны. По итогам встречи был утвержден комплекс ответных мер на российский террор. Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.