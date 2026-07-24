До чого готуватися Путіну після страшних атак по Україні: озвучено терміновий ультиматум

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, під час якої головною темою стали ситуація на фронті, наслідки російських атак і подальші кроки держави для посилення захисту країни. За підсумками зустрічі було затверджено комплекс заходів у відповідь на російський терор. Про це глава держави повідомив у своїх соціальних мережах.

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За словами Зеленського, під час наради він заслухав доповіді командувачів та керівників військового блоку, зокрема Михайла Драпатого, Євгенія Хмари та Павла Паліси. Окремо про оперативну обстановку на всій лінії фронту доповів Головнокомандувач Збройних сил України.

Президент зазначив, що учасники зустрічі детально проаналізували найбільш напружені ділянки фронту та визначили першочергові завдання, які потребують швидких рішень.

"Головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті в цілому. Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень", – повідомив Зеленський.

Особливу увагу під час наради приділили реагуванню на масовані російські удари по цивільних об'єктах. Президент повідомив, що вже затверджено порядок дій для захисту українських міст, прикордонних і прифронтових громад, Києва та області, Одещини, а також безпеки українського морського коридору.

"Визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору", – наголосив глава держави.

Портал "Коментарі" вже писав, що коштів, передбачених на підвищені виплати українським військовослужбовцям, може вистачити лише до кінця серпня. Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат від "Батьківщини", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.