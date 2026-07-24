К чему готовиться Путину после страшных атак по Украине: озвучен срочный ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством, в ходе которого главной темой стали ситуация на фронте, последствия российских атак и дальнейшие шаги государства по усилению защиты страны. По итогам встречи был утвержден комплекс ответных мер на российский террор. Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.

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По словам Зеленского, во время совещания он заслушал доклады командующих и руководителей военного блока, в частности, Михаила Драпатого, Евгения Хмары и Павла Палисы. Отдельно об оперативной обстановке по всей линии фронта доложил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Президент отметил, что участники встречи детально проанализировали наиболее напряженные участки фронта и определили первоочередные задачи, нуждающиеся в скорых решениях.

"Главнокомандующий ВСУ доложил по ситуации на фронте в целом. Детально прошлись по тем направлениям и задачам, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений", – сообщил Зеленский.

Особое внимание во время совещания было уделено реагированию на массированные российские удары по гражданским объектам. Президент сообщил, что уже утвержден порядок действий по защите украинских городов, приграничных и прифронтовых общин, Киева и области, Одесщины, а также безопасности украинского морского коридора.

"Определили порядок наших действий в ответ на российские удары по инфраструктуре нашей страны, а именно в ответ на российский террор против наших городов и общин приграничных и прифронтовых областей, Киева и области, Одесской области и нашего морского коридора", — подчеркнул глава государства.

Портал "Комментарии" уже писал, что средств, предусмотренных на повышенные выплаты украинским военнослужащим, может хватить только до конца августа. Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат от "Батькивщины", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.