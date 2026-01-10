logo_ukra

Путін більше не зможе використовувати «Орєшнік», як козир: що показав останній удар по Львову
НОВИНИ

Путін більше не зможе використовувати «Орєшнік», як козир: що показав останній удар по Львову

Головну технологічну проблему з "Орєшніком" росіянам так і не вдалося виправити

10 січня 2026, 14:00
Автор:
Кравцев Сергей

Як би це дивно не звучало та останній удар "Орєшніком" містить для України певну позитивну інформацію, яка ще раз підтверджує, що вірогідність застосування Путіним ядерної зброї є дуже низькою. Причини відомі й не раз описані. Про це розповів політичний аналітик, блогер Карл Волох. 

Путін більше не зможе використовувати «Орєшнік», як козир: що показав останній удар по Львову

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітик зверну увагу на те, що широко розрекламований росіянами "Орєшнік" призначений саме для ядерної боєголовки. Основна відмінність від конвенційної – ядерна розрахована на вибух кілометрів за 30-40 від поверхні землі. 

"Це означає, що головка не має входити в найщільніші шари атмосфери, де має згоріти через надзвичайно високу швидкість ракети, котра й робить її такою особливою. Для нашої ситуації це означає, що переробити ці ракети на конвенційні неможливо. Звучить все це гарно, але я, даруйте, не інженер-ракетник. І від самого удару по Дніпру в 2024 році з певним острахом чекав, а раптом москал@м вдасться цю технологічну проблему якимось чином вирішити?", – зазначив блогер. 

Карл Волох зазначає, зараз вже стає зрозумілим, що нічого росіянам не вдалося. Вони й на цей раз по Львову застосували замість боєголовок чавунні  болванки, дія яких співставна з Шахедом, а не Калібром чи Томагавком. 

Тому, підсумовує аналітик, "Орєшнік", попри всі роздуті путінські щоки, залишається радше лякалкою, ніж вундервафлею.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США назвали головну мету удару РФ "Орєшніком" по Львівщині.

Також видання "Коментарі" повідомляло – заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував кадри удару, завданого по Львівській області, в ході якого в тому числі використовувався комплекс "Орєшнік". Медведєв назвав публікацію цих матеріалів попередженням на адресу Заходу, який виступає за розміщення контингентів НАТО та збройних сил європейських країн на території України. Росія не приймає жодного військового контингенту країн Заходу на території України. Про це заявив Медведєв у соцмережі Х.




