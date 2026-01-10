Путин больше не сможет использовать «Орешник» как козырь: что показал последний удар по Львову

Как бы это ни странно звучало и последний удар "Орешником" содержит для Украины определенную положительную информацию, которая еще раз подтверждает, что вероятность применения Путиным ядерного оружия очень низкая. Причины известны и не раз описаны. Об этом рассказал политический аналитик, блогер Карл Волох.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитик обратил внимание на то, что широко разрекламированный россиянами "Орешник" предназначен именно для ядерной боеголовки. Основное отличие от конвенционного – ядерное рассчитано на взрыв километров в 30-40 от поверхности земли.

"Это означает, что головка не должна входить в самые плотные слои атмосферы, где должна сгореть из-за чрезвычайно высокой скорости ракеты, которая и делает ее особенной. Для нашей ситуации это означает, что переработать эти ракеты в конвенционные невозможно. Звучит все это красиво, но я, извините, не инженер-ракетчик. И с самого удара по Днепру в 2024 году с определенным страхом ждал, а вдруг москал@м удастся эту технологическую проблему каким-то образом решить?", – отметил блогер.

Карл Волох отмечает, что сейчас уже становится понятным, что ничего россиянам не удалось. Они и в этот раз по Львову применили вместо боеголовок чугунные болванки, действие которых сопоставимо с Шахедом, а не Калибром или Томагавком.

Поэтому, заключает аналитик, "Орешник", несмотря на все раздутые путинские щеки, остается скорее пугающей, чем вундервафлей.

Также издание "Комментарии" сообщало — заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры удара, нанесенного по Львовской области, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник". Медведев назвал публикацию этих материалов предупреждением в адрес Запада, выступающего за размещение контингентов НАТО и вооруженных сил европейских стран на территории Украины. Россия не принимает ни одного военного контингента стран Запада на территории Украины. Об этом заявил Медведев в соцсети Х.



