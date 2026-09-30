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Путін більше не може чекати: чому Кремль різко змінив плани щодо України

Штучний інтелект пояснив, чому Росія почала масовано бити по енергетиці України ще до значного похолодання

30 вересня 2026, 13:46
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Кречмаровская Наталия

Масовані удари Росії по Україні наприкінці вересня виглядають особливо показово: справжні холоди ще не настали, але енергетика вже стає однією з головних цілей. У ніч на 30 вересня ворог знову завдав масштабного ракетно-дронового удару по Києву та області. Штучний інтелект пояснив, чому Путін не чекає моменту, коли відключення світла й тепла дадуть найбільший ефект, а починає “виносити” енергетику до холодів.

Путін більше не може чекати: чому Кремль різко змінив плани щодо України

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що удари по енергетиці до морозів мають превентивний характер. За його версією, Росія прагне пошкодити підстанції та генерацію тоді, коли українські енергетики ще мають можливість ремонтувати систему і готуватися до зими. Логіка проста: створити дефіцит потужностей заздалегідь, щоб узимку навіть додаткове навантаження могло спричинити серйозніші проблеми.

Причину поспіху Путіна Gemini пов’язує із ситуацією самої Росії. Санкції, виснаження ресурсів, українські далекобійні удари та західна військова допомога, на думку чат-бота, змушують Кремль шукати швидкий результат. Ставка робиться на тиск на український тил і спробу викликати паніку ще до настання справжніх холодів.

Чат-бот Grok також бачить у ранніх ударах розрахунок на майбутню зиму. За його версією, Росія накопичувала балістику, економлячи її на дронах, а тепер може перевіряти, де українська система має слабкі місця, наскільки витримує ППО і як швидко енергетики відновлюють пошкодження.

Ключова теза Grok — кожне пошкодження зараз означає меншу потужність узимку. Чим більше система буде ослаблена до морозів, тим складніше їй буде витримати зимове навантаження.

Поспіх Путіна Grok пов'язує із фронтом і переговорами. На думку моделі, Кремль хоче створити кризу заздалегідь, щоб використати холод і темряву як додатковий тиск на Київ.

Чат-бот DeepSeek називає три головні мотиви. Перший — знищити не окремі об'єкти, а елементи всієї системи: генерацію, підстанції та лінії передач. Швидко відновити такі пошкодження, за його версією, неможливо.

Другий — використати нинішнє “вікно можливостей”, поки Росія має запаси балістики та велику кількість дешевих реактивних дронів, а Україна очікує посилення ППО.

Третій мотив DeepSeek називає політичним. На думку моделі, Путін прагне створити гуманітарну кризу та посилити тиск на Україну напередодні можливих переговорів.

Усі три надані відповіді — Gemini, Grok і DeepSeek — сходяться в одному: ранні удари по енергетиці можуть бути потрібні Росії не для миттєвого ефекту, а для ослаблення системи до початку морозів. Відмінність — у головному мотиві: Gemini акцентує на виснаженні Росії, Grok — на тиску через зиму та переговорах, а DeepSeek — ще й на нинішньому “вікні можливостей” для ударів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи зможе Україна влаштувати блекаут у Москві.




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