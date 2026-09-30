Путин больше не может ждать: почему Кремль резко изменил планы по Украине

Массированные удары России по Украине в конце сентября выглядят особенно показательно: настоящие холода еще не наступили, но энергетика становится одной из главных целей. В ночь на 30 сентября враг снова нанес масштабный ракетно-дроновый удар по Киеву и области. Искусственный интеллект объяснил, почему Путин не ждет момента, когда отключение света и тепла даст наибольший эффект, а начинает "выносить" энергетику до холодов.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что удары по энергетике до морозов носят превентивный характер. По его версии, Россия стремится повредить подстанции и генерацию тогда, когда у украинских энергетиков еще есть возможность ремонтировать систему и готовиться к зиме. Логика проста: создать дефицит мощностей заранее, чтобы зимой даже дополнительная нагрузка могла вызвать более серьезные проблемы.

Причину спешки Путина Gemini увязывает с ситуацией самой России. Санкции, истощение ресурсов, украинские дальнобойные удары и западная военная помощь, по мнению чат-бота, заставляют Кремль искать быстрый результат. Ставка делается на давление на украинский тыл и попытку вызвать панику еще до наступления настоящих холодов.

Чат-бот Grok также видит в ранних ударах расчет на предстоящую зиму. По его версии, Россия накапливала баллистику, экономя ее на дронах, а теперь может проверять, где у украинской системы есть слабые места, насколько выдерживает ПВО и как быстро энергетики восстанавливают повреждения.

Ключевой тезис Grok – каждое повреждение сейчас означает меньшую мощность зимой. Чем больше система будет ослаблена морозам, тем сложнее ей будет выдержать зимнюю нагрузку.

Спешка Путина Grok связывает с фронтом и переговорами. По мнению модели, Кремль хочет создать кризис заранее, чтобы использовать холод и тьму как дополнительное давление на Киев.

Чат-бот DeepSeek называет три основных мотива. Первый – уничтожить не отдельные объекты, а элементы всей системы: генерацию, подстанции и линии передач. Быстро восстановить такие повреждения, по его версии, невозможно.

Второй — использовать нынешнее "окно возможностей", пока у России есть запасы баллистики и большое количество дешевых реактивных дронов, а Украина ожидает усиления ПВО.

Третий мотив DeepSeek называет политическим. По мнению модели, Путин стремится создать гуманитарный кризис и усилить давление на Украину в преддверии возможных переговоров.

Все три предоставленных ответа – Gemini, Grok и DeepSeek – сходятся в одном: ранние удары по энергетике могут потребоваться России не для мгновенного эффекта, а для ослабления системы до начала морозов. Отличие – в главном мотиве: Gemini акцентирует на истощении России, Grok – на давлении из-за зимы и переговоров, а DeepSeek – еще и на нынешнем "окне возможностей" для ударов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сможет ли Украина устроить блекаут в Москве.



