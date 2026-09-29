Тотальний блекаут у Москві: чи здатна Україна влаштувати росіянам холодну зиму

Президент України Володимир Зеленський заявляв, якщо буде блекаут в Києві, то світла не буде і в Москві. Натякають на важкі часи для москвичів і українські експерти, зазначаючи, що Україні може вибити ключові енергооб’єкти і залишить європейську частину РФ без світла, а Москву і без тепла. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту чи можливий тотальний блекаут у столиці РФ.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає сценарій повної ізоляції Москви від світла й тепла радше голлівудським, ніж реалістичним. Причина — масштаб енергосистеми РФ, її резерви та потужна ППО навколо столиці. Водночас точкові й регулярні удари по окремих районах Московської області та об'єктах інфраструктури модель ШІ називає цілком реальними.

На думку Gemini, сенс таких ударів не лише у фізичній шкоді. Якщо москвичі почнуть відчувати вибухи, тривоги та перебої зі світлом, війна перестане здаватися далекою. Кремлю доведеться перекидати дефіцитні системи ППО з фронту для захисту тилу.

Чат-бот Grok нагадує, що Україна вже дістає Москву. У його відповіді згадуються удари по Московському НПЗ у червні та вересні 2026 року. За оцінкою, підприємство, яке давало до 40% пального столиці, зупинялося, що створювало проблеми для логістики та впливало на ціни на АЗС.

Однак повний блекаут і холод у Москві Grok вважає значно складнішим завданням. Енергосистема Росії має великий запас міцності та дублювання, а столицю прикриває ППО. Реалістичніший варіант — локальні відключення, дефіцит пального, зростання цін і нервозність населення.

Grok вважає, що це може посилити тиск на Кремль і показати росіянам, що війна вже не десь далеко. Але капітуляції це не гарантує, а вплив на перебіг війни, за його оцінкою, буде помітним, проте не вирішальним.

Чат-бот DeepSeek також відкидає повний блекаут Москви як малоймовірний сценарій. Пояснює масштабом міста, запасом міцності енергокільця та ППО. Водночас удари по підстанціях і ТЕЦ він вважає цілком можливими.

Окремо DeepSeek наголошує на психологічному ефекті. Росіяни, які звикли сприймати війну як щось далеке, можуть відчути її безпосередньо. Це, на думку моделі ШІ, здатне похитнути відчуття стабільності. Серед можливих наслідків називає тиск на еліти, паніку серед населення та усвідомлення вразливості столиці.

Водночас DeepSeek застерігає від прямого зв'язку між холодом і завершенням війни. Сам по собі дискомфорт не змусить Росію здатися.

Усі три чат-боти сходяться в одному: повністю занурити Москву в темряву й холод на всю зиму вони вважають малоймовірним. Натомість локальні удари по енергетиці, паливу та інфраструктурі можуть бути реальним сценарієм. Різниця — в акцентах: Gemini більше говорить про відволікання ППО та військовий тиск, Grok — про паливний дефіцит і обмежений вплив на хід війни, а DeepSeek — про психологічний удар по відчуттю безпеки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому експерт Світан називав удари дронами по Москві недоцільними.



