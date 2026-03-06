logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Птахи Мадяра» зробили неможливе можливим: палає все
НОВИНИ

«Птахи Мадяра» зробили неможливе можливим: палає все

Українські дрони за ніч уразили чотири системи ППО росіян на окупованих територіях

6 березня 2026, 22:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українські підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 6 березня завдали ударів по чотирьох самохідних компонентах протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

«Птахи Мадяра» зробили неможливе можливим: палає все

Результати роботи «Птахів Мадяра»

За інформацією українських військових, було уражено зенітні ракетні комплекси різної дальності — "Бук", С-300В, "Панцирь-С1" та "Тор".

Комплекс "Бук" на окупованій частині Херсонської області та зенітний ракетний комплекс середнього радіусу С-300В у Запорізькій області уразили оператори 9 батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

Для удару використовували український безпілотний засіб middle strike FP-2 із бойовою частиною вагою 60 кілограмів.

Ще два комплекси — "Панцирь-С1" та "Тор" — уразили пілоти 1 окремого центру Сил безпілотних систем. Для цієї атаки також застосували безпілотники FP-2 українського виробництва, але з бойовою частиною масою 100 кілограмів.

Українські військові наголошують, що виявлення та знищення компонентів російської системи ППО різної дальності є одним із ключових напрямів роботи підрозділів безпілотних систем, оскільки це послаблює здатність противника контролювати повітряний простір.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Донецькій області оператори Сил безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2". Ворожу техніку виявили та атакували бійці 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".
"Тор-М2" є одним із сучасних комплексів протиповітряної оборони російської армії. Він здатний одночасно супроводжувати десятки повітряних цілей, виявляючи їх на значній відстані, а також уражати широкий спектр повітряних об’єктів. Російські війська активно застосовують ці комплекси для протидії українським безпілотникам, перехоплення ракет та прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об’єктів.



Джерело: https://t.me/robert_magyar/2048
