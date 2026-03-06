«Птахи Мадяра» зробили неможливе можливим: палає все

Українські підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 6 березня завдали ударів по чотирьох самохідних компонентах протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Результати роботи «Птахів Мадяра»

За інформацією українських військових, було уражено зенітні ракетні комплекси різної дальності — "Бук", С-300В, "Панцирь-С1" та "Тор".

Комплекс "Бук" на окупованій частині Херсонської області та зенітний ракетний комплекс середнього радіусу С-300В у Запорізькій області уразили оператори 9 батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

Для удару використовували український безпілотний засіб middle strike FP-2 із бойовою частиною вагою 60 кілограмів.

Ще два комплекси — "Панцирь-С1" та "Тор" — уразили пілоти 1 окремого центру Сил безпілотних систем. Для цієї атаки також застосували безпілотники FP-2 українського виробництва, але з бойовою частиною масою 100 кілограмів.

Українські військові наголошують, що виявлення та знищення компонентів російської системи ППО різної дальності є одним із ключових напрямів роботи підрозділів безпілотних систем, оскільки це послаблює здатність противника контролювати повітряний простір.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Донецькій області оператори Сил безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2". Ворожу техніку виявили та атакували бійці 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

"Тор-М2" є одним із сучасних комплексів протиповітряної оборони російської армії. Він здатний одночасно супроводжувати десятки повітряних цілей, виявляючи їх на значній відстані, а також уражати широкий спектр повітряних об’єктів. Російські війська активно застосовують ці комплекси для протидії українським безпілотникам, перехоплення ракет та прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об’єктів.

