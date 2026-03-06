logo

«Птицы Мадяра» сделали невозможное возможным: пылает все
НОВОСТИ

«Птицы Мадяра» сделали невозможное возможным: пылает все

Украинские дроны за ночь поразили четыре системы ПВО россиян на оккупированных территориях

6 марта 2026, 22:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 6 марта нанесли удары по четырем самоходным компонентам противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

«Птицы Мадяра» сделали невозможное возможным: пылает все

Результаты работы «Птиц Мадяра»

По информации украинских военных, были поражены зенитные ракетные комплексы разной дальности — Бук, С-300В, Панцирь-С1 и Тор.

Комплекс "Бук" на оккупированной части Херсонской области и зенитный ракетный комплекс среднего радиуса С-300В в Запорожской области поразили операторы 9 батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".

Для удара использовали украинское беспилотное средство middle strike FP-2 с боевой частью весом 60 килограммов.

Еще два комплекса – "Панцирь-С1" и "Тор" – поразили пилоты I отдельного центра Сил беспилотных систем. Для этой атаки также использовали беспилотники FP-2 украинского производства, но с боевой частью массой 100 килограммов.

Украинские военные отмечают, что выявление и уничтожение компонентов российской системы ПВО разной дальности является одним из ключевых направлений работы подразделений беспилотных систем, поскольку это ослабляет способность противника контролировать воздушное пространство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Донецкой области операторы Сил беспилотных систем поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Вражескую технику обнаружили и атаковали бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".
"Тор-М2" является одним из современных комплексов противовоздушной обороны русской армии. Он способен одновременно сопровождать десятки воздушных целей, обнаруживая их на значительном расстоянии, а также поражать широкий спектр воздушных объектов. Российские войска активно используют эти комплексы для противодействия украинским беспилотникам, перехвата ракет и прикрытия позиций подразделений и важных тыловых объектов.



Источник: https://t.me/robert_magyar/2048
