«Птицы Мадяра» сделали невозможное возможным: пылает все

Украинские подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 6 марта нанесли удары по четырем самоходным компонентам противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Результаты работы «Птиц Мадяра»
По информации украинских военных, были поражены зенитные ракетные комплексы разной дальности — Бук, С-300В, Панцирь-С1 и Тор.
Комплекс "Бук" на оккупированной части Херсонской области и зенитный ракетный комплекс среднего радиуса С-300В в Запорожской области поразили операторы 9 батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".
Для удара использовали украинское беспилотное средство middle strike FP-2 с боевой частью весом 60 килограммов.
Еще два комплекса – "Панцирь-С1" и "Тор" – поразили пилоты I отдельного центра Сил беспилотных систем. Для этой атаки также использовали беспилотники FP-2 украинского производства, но с боевой частью массой 100 килограммов.
Украинские военные отмечают, что выявление и уничтожение компонентов российской системы ПВО разной дальности является одним из ключевых направлений работы подразделений беспилотных систем, поскольку это ослабляет способность противника контролировать воздушное пространство.