Псевдопрокуратура окупантів готує суд над українкою: на Херсонщині жінку звинувачують у «шпигунстві» для України
Псевдопрокуратура окупантів готує суд над українкою: на Херсонщині жінку звинувачують у «шпигунстві» для України

Окупаційні структури на ТОТ Херсонщини заявили українці про обвинувачення у шпигунстві та передачі даних українській стороні.

13 лютого 2026, 10:30
Проніна Анна

Так звана прокуратура окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій частині Херсонщини повідомила про направлення до суду кримінальної справи проти громадянки України Олени Нішанової. Йдеться про 47-річну жінку, яку окупаційні органи звинувачують у "шпигунстві".

Псевдопрокуратура окупантів готує суд над українкою: на Херсонщині жінку звинувачують у «шпигунстві» для України

На ТОТ Херсонщини оголосили про передачу до суду справи проти 47-річної українки

У повідомленні зазначається, що обвинувальний висновок нібито затверджено регіональною прокуратурою, а розслідування проводилося підконтрольними окупантам структурами. За їхньою версією, у 2024 році жінка збирала та передавала українській стороні інформацію про дислокацію та переміщення російської військової техніки і особового складу.

Окупаційні органи заявили, що кримінальну справу передано до так званого "Херсонського обласного суду". При цьому в повідомленні наголошується, що шпигунство є одним із найтяжчих злочинів проти безпеки держави, а відповідальність за нього "неминуча".

Водночас варто враховувати, що на тимчасово окупованих Українських територіях діяльність створених окупаційною владою "судів" і "прокуратур" не визнається Україною та міжнародною спільнотою. Будь-які звинувачення у таких умовах подаються виключно з позиції окупаційних структур, без незалежного правового контролю та гарантій справедливого судового розгляду.

Експерти неодноразово звертали увагу, що на ТОТ публічні заяви про "шпигунство" або "державну зраду" часто супроводжуються інформаційною кампанією, спрямованою на залякування місцевого населення. У такий спосіб формується сигнал про невідворотність покарання за будь-яку підтримку України чи спротив окупації.

Читайте також в "Коментарях", що псевдогубернатор ТОТ Херсонщини Володимир Сальдо вимагає від підприємців використовувати в обслуговуванні лише російську мову, міняти вивіски, меню, прейскуранти тощо, якщо в них є слова іншомовного походження. 



