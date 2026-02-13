Псевдогубернатор Сальдо змушує підприємців міняти вивіски: під виглядом «захисту мови» на ТОТ Херсонщини викорінюють українську та інші мови

Так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо повідомив у своєму Telegram-каналі про нові вимоги для підприємців регіону. За його словами, з 1 березня в області починає діяти Федеральний закон "Про захист російської мови", який передбачає обов’язкове використання російської мови у сфері обслуговування споживачів.

Сальдо наказав бізнесу Херсонщини терміново переробити вивіски та меню через закон «О защите русского языка»

У зверненні Сальдо наголосив, що вивіски, меню, цінники та будь-які інформаційні матеріали для клієнтів повинні бути виключно російською мовою. Використання іноземних слів дозволяється лише за умови наявності повного та зрозумілого перекладу. Зокрема, він навів приклад, що писати "мілк" замість "молоко" більше не можна.

Також у повідомленні зазначено, що за недотримання нових вимог передбачені штрафи. Крім того, можливий демонтаж вивісок за рахунок власника бізнесу, якщо вони не відповідатимуть встановленим нормам. Підприємців закликали заздалегідь перевірити оформлення торговельних точок і привести його у відповідність до нових правил.

Експерти звертають увагу, що такі рішення можуть вплинути на малий та середній бізнес. Заміна зовнішньої реклами, друк нових меню та переробка інформаційних матеріалів потребують додаткових витрат. Особливо це стосується підприємців, які використовували англомовні назви брендів або стилізовані маркетингові формулювання.

У запровадженні таких вимог вбачають і сигнал щодо витіснення інших мов з публічного простору на тимчасово окупованих українських територіях. Формально йдеться про "захист" однієї мови, однак фактична заборона використання інших без повного перекладу та загроза штрафів створюють умови, за яких бізнес змушений повністю відмовлятися від української та будь-яких інших мов у вивісках, меню й інформаційних матеріалах. У результаті формується середовище, де альтернативна мовна присутність стає економічно невигідною та ризикованою, що можна розцінювати як системне обмеження багатомовності в регіоні.

Окремо варто враховувати, що будь-які зміни у сфері регулювання мови безпосередньо впливають на комунікацію між бізнесом і споживачем. Для підприємців це означає необхідність оперативної адаптації до нових вимог, аби уникнути фінансових санкцій.

На цей момент інших деталей щодо механізму перевірок або розміру штрафів у повідомленні не уточнюється. Водночас сам факт запровадження таких норм свідчить про посилення контролю у сфері публічного використання мови на тимчасово окупованій території.

