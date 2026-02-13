logo

Псевдогубернатор Сальдо заставляет предпринимателей менять вывески: под видом «защиты языка» на ТОТ Херсонщины искореняют украинский и другие языки
НОВОСТИ

Псевдогубернатор Сальдо заставляет предпринимателей менять вывески: под видом «защиты языка» на ТОТ Херсонщины искореняют украинский и другие языки

На временно оккупированных территориях Херсона с 1 марта – обязательный русский язык в сфере обслуживания, за нарушение обещают штрафы и демонтаж за счет владельца.

13 февраля 2026, 10:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

Так называемый губернатор оккупированной части Херсона Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале о новых требованиях для предпринимателей региона. По его словам, с 1 марта в области начинает действовать Федеральный закон "О защите русского языка", предусматривающий обязательное использование русского языка в сфере обслуживания потребителей.

Псевдогубернатор Сальдо заставляет предпринимателей менять вывески: под видом «защиты языка» на ТОТ Херсонщины искореняют украинский и другие языки

Сальдо приказал бизнесу Херсона срочно переделать вывески и меню из-за закона «О защите русского языка»

В обращении Сальдо подчеркнул, что вывески, меню, ценники и любые информационные материалы для клиентов должны быть исключительно на русском языке . Использование иностранных слов разрешается только при наличии полного и понятного перевода. В частности, он привел пример, что писать "милк" вместо "молоко" больше нельзя.

Также в сообщении отмечено, что за несоблюдение новых требований предусмотрены штрафы. Кроме того, возможен демонтаж вывесок за счет владельца бизнеса , если они не будут соответствовать установленным нормам. Предпринимателей призвали заранее проверить оформление торговых точек и привести его в соответствие с новыми правилами.

Эксперты обращают внимание на то, что такие решения могут повлиять на малый и средний бизнес. Замена наружной рекламы, печать новых меню и переработка информационных материалов требуют дополнительных затрат. Особенно это касается предпринимателей, использовавших англоязычные названия брендов или стилизованные маркетинговые формулировки.

Во введении таких требований видят и сигнал вытеснения других языков из публичного пространства на временно оккупированных украинских территориях. Формально речь идет о "защите" одного языка, однако фактический запрет на использование других без полного перевода и угроза штрафов создают условия, при которых бизнес вынужден полностью отказываться от украинского и любых других языков в вывесках, меню и информационных материалах. В результате формируется среда, где альтернативное языковое присутствие становится экономически невыгодным и рискованным , что можно расценивать как системное ограничение многоязычия в регионе.

Отдельно следует учитывать, что любые изменения в сфере регулирования языка оказывают непосредственное влияние на коммуникацию между бизнесом и потребителем . Для предпринимателей это означает необходимость оперативной адаптации к новым требованиям во избежание финансовых санкций.

В настоящее время других деталей относительно механизма проверок или размера штрафов в уведомлении не уточняется. В то же время, сам факт введения таких норм свидетельствует об усилении контроля в сфере публичного использования языка на временно оккупированной территории.

Читайте также в "Комментариях", что во Франции отказались от изучения русского языка.



