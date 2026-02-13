Псевдопрокуратура окупантов готовит суд над украинкой: в Херсонской области женщину обвиняют в «шпионаже» в пользу Украины

Так называемая прокуратура оккупационной администрации на временно оккупированной части Херсона сообщила о направлении в суд уголовного дела против гражданки Украины Елены Нишановой. Речь идет о 47-летней женщине, которую оккупационные органы обвиняют в "шпионаже".

В ТОТ Херсонщины объявили о передаче в суд дела против 47-летней украинки

В сообщении отмечается, что обвинительное заключение якобы утверждено региональной прокуратурой, а расследование проводилось подконтрольными оккупантам структурами. По их версии, в 2024 году женщина собирала и передавала украинской стороне информацию о дислокации и перемещении российской военной техники и личного состава.

Оккупационные органы заявили, что уголовное дело передано в так называемый "Херсонский областной суд". При этом в сообщении отмечается, что шпионаж является одним из самых тяжких преступлений против безопасности государства, а ответственность за него "неизбежна".

В то же время, следует учитывать, что на временно оккупированных Украинских территориях деятельность созданных оккупационными властями "судов" и "прокуратур" не признается Украиной и международным сообществом. Любые обвинения в таких условиях подаются исключительно с позиции оккупационных структур без независимого правового контроля и гарантий справедливого судебного разбирательства.

Эксперты неоднократно обращали внимание, что на ВТО публичные заявления о "шпионаже" или "государственной измене" часто сопровождаются информационной кампанией, направленной на запугивание местного населения. Таким образом, формируется сигнал о неотвратимости наказания за любую поддержку Украины или сопротивление оккупации.

