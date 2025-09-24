Прямо зараз Росія здригається від вибухів: смертельна атака на ворога

Сьогодні вдень у Новоросійську пролунали потужні вибухи. Місто зазнало атаки безпілотників, які влучили в центральну частину, неподалік від готелю "Новоросійськ".

Дронова атака по Новоросійську

Жертви та руйнування



За попередньою інформацією, загинули щонайменше дві людини, ще троє постраждали. Пошкодження отримали п’ять житлових будинків, серед них багатоповерхівки, а також будівля готелю.



Робота служб та реакція влади



У місті оголошено режим підвищеної готовності. На місцях подій працюють оперативні служби, триває ліквідація наслідків. Влада закликала мешканців зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки та, за можливості, залишатися вдома.



Міським чиновникам доручено надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, чиє житло зазнало руйнувань.



Контекст



Новоросійськ — одне з ключових портових міст Краснодарського краю. Останніми місяцями воно неодноразово ставало ціллю атак безпілотників і морських дронів, адже саме тут розташовані стратегічні об’єкти та інфраструктура російського Чорноморського флоту.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Москві до адміністративної відповідальності притягнули Лідію Некрасову, матір мобілізованого військовослужбовця з Новосибірська. Жінку затримали 21 вересня під час одиночного пікету біля будівлі Міністерства оборони РФ, а згодом суд оштрафував її на 33 тисячі рублів.

Причини затримання Акція Некрасової була приурочена до третьої річниці оголошення мобілізації в Росії. Вона вийшла з плакатом, вимагаючи повернути з фронту свого сина. Проте правоохоронці розцінили її дії як "дискредитацію армії" та "неповиновення поліції".